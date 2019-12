Ari Behn è morto/ L’ex genero del re di Norvegia si è suicidato

Un grave lutto ha colpito quest’oggi il mondo della scrittura e l’intera Norvegia: si è tolto la vita all’età di 47 anni Ari Behn, ex genero del re norvegese. Ad annunciarlo mediante una nota stringata e con “grande tristezza” è stato il suo agente, Geir Hakonsund, “a nome dei suoi più stretti parenti”. Parole a cui sono seguite quelle della casa reale, diffuse mediante un comunicato stampa: “Ari è stato una parte importante della nostra famiglia per molti anni, e abbiamo ricordi belli di lui con noi”. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli circa il gesto estremo compiuto dall’autore di “From heart to heart”, libro scritto a quattro mani con la sua ex consorte, la principessa Marta Luisa, primogenita del sovrano Harald V. I due convolarono a nozze nel 2002 e dalla loro unione nacquero tre figlie: Maud Angelica, Leah Isadora, Emma Tallulah. Il divorzio giunse tre anni fa (2016) e a ventiquattro mesi di distanza da quel momento, Behn pubblicò quella che, a questo punto, rimarrà la sua ultima opera: “Inferno”, testo in cui racconta la sua personale lotta contro la malattia mentale.

ARI BEHN È MORTO: LO SCRITTORE ACCUSÒ KEVIN SPACEY DI MOLESTIE

Nel 2017 Ari Behn accusò l’attore Kevin Spacey di molestie, aggiungendosi così a un’ampia schiera di persone che, nel corso degli anni, denunciarono i suoi presunti atteggiamenti “troppo espliciti”, per ricorrere a un eufemismo. L’ex consorte della principessa Marta Luisa di Norvegia confessò che nel 2007 Spacey, successivamente a un concerto per il premio Nobel per la Pace, avrebbe iniziato a toccarlo sotto al tavolo in maniera inappropriata, esortandolo con insistenza ad appartarsi con lui sul terrazzo. Behn, imbarazzato e sorpreso dall’esplicita avance e dai palpeggiamenti spinti, declinò l’invito con un “Magari più tardi”. Ricordiamo che Kevin Spacey, vincitore di due premi Oscar, ha sempre negato con ferma convinzione quanto dichiarato dai suoi accusatori, uscendo vincitore dallo scandalo “MeeToo”; infatti, nel mese di luglio sono state archiviate due denunce che erano state depositate contro di lui e un altro accusatore è venuto a mancare. Dunque, il 60enne non è più incriminato e ha recentemente dichiarato ai media che le sue condizioni di salute, mentali ancor prima che fisiche, presumiamo, sono nettamente migliorate.

