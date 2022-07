Aria condizionata con auto in sosta? Si rischia tantissimo/ La multa è super salata

Attenzione a tenere l’aria condizionata accesa in auto quando si è in sosta: si rischiano delle multe che sono salatissime. Come si legge sul sito di Open, è tutta colpa, o forse merito, del nuovo regolamento entrato in vigore quest’anno, e che prevede una vera e propria stangata per tutti coloro che venissero appunto sorpresi fermi con le “quattro frecce”, con l’auto accesa, e con il climatizzatore in funzione. Il minimo, se ci va bene quindi, è una multa da ben 223 euro, ma si può arrivare fino a 444 euro, quasi il doppio.

Se qualcuno sarà caduto dal pero leggendo questa notizia, deve sapere che la multa per l’aria condizionata accesa in sosta non è affatto una novità. E stata infatti introdotta per la prima volta nel lontano 2007, quindi modificata tre anni dopo, nel 2010, poi aggiornata nel 2014, e infine, riaggiornata pochi mesi fa, ad aprile di quest’anno. Il motivo di tale norma è ovviamente green, ambientale, con l’obiettivo di limitare il più possibile le emissioni inquinanti prodotte dalle varie auto, ancor di più quando appunto entra in funzione il condizionatore per rinfrescare gli ambienti interni.

ARIA CONDIZIONATA CON AUTO IN SOSTA: COSA SPECIFICA IL CODICE DELLA STRADA

Ma cosa si intende di preciso con auto in sosta? Si starà domandando qualcuno, e a riguardo ci viene in soccorso la legge e precisamente l’articolo 157 del codice della strada in cui si specifica che per “sosta” si intende «la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente». Si tratta ad esempio di quelle occasioni in cui si devono prendere le sigarette dal tabaccaio e si lascia l’auto parcheggiata e accesa davanti al rivenditore.

Una triste usanza che purtroppo molti automobilisti hanno, e che oltre a consumare benzina, provoca appunto un aumento dell’inquinamento. Il divieto di accendere l’aria condizionata non vale invece per «l’arresto o l’interruzione della marcia» necessari ad esempio in caso di code o attese ai semafori, così come la «fermata» definita come la «temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata». Insomma, adesso lo sapete: evitate di tenere l’aria condizionata con l’auto in sosta, altrimenti si rischia una multa davvero da lacrime.

