Ariadna Romero al Grande Fratello Vip?/ L’ex di Pierpaolo Pretelli: “Casting? Io…”

È da alcuni giorni che si parla già della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, dopo aver trascorso ben sei mesi alla conduzione della precedente edizione, che ha incoronato vincitore Tommaso Zorzi, è già al lavoro sul cast che popolerà la Casa di Cinecittà dopo l’estate. Tra i nomi che circolano c’è anche quello della bellissima Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli e mamma di suo figlio Leonardo. L’abbiamo d’altronde vista spesso fuori dalla Casa del Grande Fratello nel corso della precedente edizione, per varie sorprese al papà di suo figlio. Ora potrebbe fare il suo ritorno ma in qualità di concorrente; ma è davvero possibile? A chiarirlo è stata la diretta interessata.

Andrea Zelletta "Pretelli? Non l'ho più sentito"/ Poi attacca Akash "Punzecchia ma.."

Ariadna Romero smentisce la partecipazione al Grande Fratello Vip

Ariadna Romero sarà una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip? La modella e showgirl ha deciso di chiarire la questione su Instagram, in una story in cui ha categoricamente smentito la notizia. “La gente parla per dar fiato alla bocca! – ha dichiarato la Romero, per poi aggiungere – Non mi sono presentata nemmeno al casting. Mi spiace deludervi, ma non ci sarò al GF Vip quest’anno”. Parole piuttosto chiare: Ariadna non ha neppure partecipato ai casting in quanto non ha affatto intenzione di entrare nella Casa di Canale 5 in qualità di concorrente. Un vero peccato per Signorini e il pubblico del reality: Ariadna avrebbe infatti dato tanto allo show condotto da Alfonso.

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi, video spoiler su Pierpaolo Pretelli/ Gaffe sulla canzone, poi cancellaAriadna Romero paparazzata con Ugo Brachetti/ L'ex di Pretelli: "È un uomo speciale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA