ARIADNA ROMERO/ Da modella a madre del piccolo Leonardo (Stasera tutto è possibile)

Ariadna Romero è la modella, showgirl e attrice cubana ospite di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino in onda oggi in replica su Rai2. Ariadna è nata a Fomento (Cuba) nel 1986 e ha frequentato il liceo scientifico. In seguito si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, e dopo gli studi è arrivata in Italia, dove vive tuttora. L’occasione del trasferimento gliel’ha fornita un servizio fotografico svolto a Cuba con una troupe italiana, che in quel contesto le ha fatto un’importante proposta lavorativa. Proposta che, a quanto risulta, lei ha accettato: arrivata in Italia, la Romero è stata subito scelta come “schedina” di Simona Ventura nel programma domenicale di Rai2 Quelli che il calcio. Ha poi recitato nello spot televisivo di Vecchia Romagna, e, dal 2009 al 2013 e condotto il programma calcistico Jukebox su Milan Channel. Sempre in quel periodo, si è affermata come testimonial di Sammontana, Locman donna e Cotril. Nel 2010 è stata la protagonista femminile del videoclip di Boom Boom del duo di dj Mitch e Squalo. Un anno più tardi ha esordito al cinema e in particolare nel film Finalmente la felicità, in cui ha vestito i panni di Luna. È stata inoltre il volto del marchio Pin Up Stars.

Chi è Ariadna Romero

Nel 2012 è arrivata la prima grande esperienza televisiva di Ariadna Romero: si tratta della sua partecipazione al programma Ballando con le stelle in coppia con il maestro Mirko Sciolan. Insieme si classificheranno decimi. Nel 2013 è stata madrina nelle Final Eight 2013 della Coppa Italia di pallacanestro maschile; sempre in quell’anno, ha preso parte a un altro talent show della Rai, Pechino Express, questa volta con Francesca Fioretti. Le Modelle si piazzeranno al secondo posto. A seguito della notorietà, l’Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) l’ha convocata come testimonial, e lo stesso ha fatto Jeep Compass. Un anno più tardi, nel 2014, si è distinta tra i concorrenti-vip della trasmissione di Rai2 La papera non fa l’eco, condotta da Max Giusti. Insieme a lei, anche Enzo Iacchetti. Nello stesso periodo ha pubblicizzato Cotril e White le Spose, quindi si è perfezionata come attrice con diversi stage guidati da Giovanni Veronesi e Sergio Rubini. Nel 2015 ha condotto, in coppia con Fabio Tavelli, Studio Eurobasket su Sky Sport. Dopo questa esperienza è approdata a Mediaset, e in particolare sull’Isola dei famosi. Con Pierpaolo Pretelli, velino moro di Striscia la notizia, ha avuto il figlio Leonardo, nato nel luglio 2017. Risulta tuttora legata al cestista Lorenzo Gergati, con cui è convolata a nozze nel 2012.



