Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr stanno insieme/ Lei esce allo scoperto e pubblica una foto: “Noi”

Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr sono una coppia: lei conferma con una foto

Ormai non ci sono più dubbi: Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr stanno insieme. Da settimane circola la voce di una possibile storia d’amore tra la modella ed ex di Pierpaolo Pretelli e il figlio di Julio Iglesias, precisamente da quando i due sono stati paparazzati mano nella mano per le vie di Miami. La notizia, pur avendo fatto il giro del web, non è stata confermata dai diretti interessati, questo fino ad oggi.

Ariadna Romero ha infatti deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la sua relazione con Julio Iglesias Jr, facendolo nel modo più semplice e classico possibile ai tempi d’oggi: una foto insieme pubblicata su Instagram. E non una foto normale, ma una che immortala i due scambiarsi un bacio.

“Noi” è il titolo che Ariadna Romero ha dato alla foto che la immortala per la prima volta insieme al nuovo compagno, che ha quindi risposto tra i commenti scrivedole: “Te amo mi vida“, ovvero “Ti amo vita mia”. A confermare che i due facciano sul serio è la seconda foto che Ariadna ha pubblicato su Instagram e vede il nuovo compagno insieme al figlio Leonardo, avuto dalla modella dall’ex Pierpaolo Pretelli. Il fatto che il figlio abbia già conosciuto Julio Jr e sia così in confidenza conferma il fatto che la relazione sia già ad un punto importante. Ricordiamo che Julio Iglesias Jr è il figlio del celebre cantante Julio Iglesias e fratello dell’altrettanto famoso Enrique. Anche lui, come padre e fratello, nella vita fa il cantante.

