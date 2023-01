Ariadna Romero e Leonardo, ex e figlio Pretelli/ Lui: “È stata la gioia più grande”

Ariadna Romero e il figlio Leonardo: nato dall’amore con Pierpaolo Pretelli

Ariadna Romero e Leonardo sono la ex e il figlio di Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Un grande amore quello tra la modella e l’ex velino di Striscia La Notizia che si sono conosciuti ed innamorati. Dal loro amore è Anto anche un figlio di nome Leonardo che ha cambiato, in meglio, le loro vite. “Sono cambiate le priorità, mi ha stravolto i piani” – ha raccontato Pretelli durante un’intervista rilasciata a Verissimo. Durante la gravidanza della compagna decise anche di cambiare vita per starle accanto: “Ariadna mi diceva di stare a casa la sera, quindi cambiai lavoro, cercai di qualcosa di più tranquillo. Tornai a fare il cameriere dopo alcune cose fatte in tv, come Striscia, e inizia a lavorare tantissimo, perché lei non lavorava e Milano era cara”.

L’arrivo di Leonardo ha scombussolato la sua vita regalandogli l’emozione più grande. “È stata la gioia più grande” – ha detto l’ex gieffino che ancora oggi è legatissimo alla ex compagna con cui ha un rapporto bellissimo.

Pierpaolo Pretelli su Ariadna Romero: “mamma premurosa, super apprensiva”

Pierpaolo Pretelli è molto legato alla ex Ariadna Romero per cui spende parole bellissime. “Ha una mamma straordinaria, che lo ama alla foglia. È premurosa, super apprensiva. È lì per lavoro, quindi abbiamo deciso di prendere dei mesi affinché potesse lavorare e il bambino potesse imparare l’inglese, visto che sa anche lo spagnolo. A me manca da morire, ma lo sento e vedo quotidianamente. Sto cercando di ritagliarmi del tempo per andare, magari a Natale. Lei vorrebbe rientrare, Giulia li ha invitati per trascorrerlo tutti insieme, ma Ariadna ha avuto un contrattempo; quindi, stiamo cercando di capire quando posso andarci” – ha detto l’ex velino di Striscia La Notizia che non nasconde di avere un rimpianto – “immaginavo una famiglia unita, viverlo quotidianamente. Non è andata come speravo, da parte mia però avrà sempre tutto l’amore del mondo”.

