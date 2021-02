Ariadna Romero e Leonardo, ex fidanzata e figlio Pierpaolo Pretelli/ Al GF VIP per…

Sarà una serata di forti emozioni per Pierpaolo Pretelli che, dopo cinque mesi, finalmente rivedrà suo figlio Leonardo. Nel corso della 39esima diretta del Grande Fratello Vip, il concorrente e secondo finalista avrà modo di ricevere una bellissima sorpresa. Nella Casa tornerà infatti la sua ex compagna, Ariadna Romero, ma questa volta non sarà da sola perché porterà con se il piccolo Leonardo.

Sarà probabilmente il momento più emozionante per Pierpaolo da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa, visto che ogni immagine o accenno a suo figlio in queste settimane lo ha portato immediatamente alle lacrime. Una scena dunque attesa dal concorrente ma, al contempo, anche dal pubblico a casa, che si è affezionato a questa particolare vicenda familiare.

Ariadna Romero e le dichiarazioni sul flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Ricordiamo che in queste settimane Ariadna Romero è stata più volte tirata in ballo al Grande Fratello Vip e non per sua volontà. Prima Pierpaolo ha ammesso di provare ancora qualcosa per lei, poi si è parlato del possibile flirt con Elisabetta Gregoraci e, infine, di quello effettivo con Giulia Salemi. Proprio in merito alle vicende amorose del suo ex, Ariadna, a CasaChi, ha spiegato: “Pier è un ragazzo di 30 anni, ha avuto qualche flirt prima di entrare al GF, come li ho avuti anche io, è normale. Questa o qualunque altra relazione se e quando diventerà una relazione formale, al punto da presentare l’eventuale compagna a Leonardo, allora sarà qualcosa che competerà anche me. E comunque sarà una decisione di Pier, che rispetterò”.



