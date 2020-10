Ariadna Romero e Leonardo, ex fidanzata e figlio Pierpaolo Pretelli/ Buoni rapporti..

Ariadna Romero farà sempre parte della vita di Pierpaolo Pretelli. La modella e attrice, infatti, è la mamma di Leonardo, il figlio di Pierpaolo Pretelli, frutto del loro amore travolgente, oggi finito. Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli sono stati molto innamorati e, insieme, hanno deciso di formare una famiglia con la nascita del piccolo Leonardo che, oggi, è il centro della vita di entrambi. Nonostante non stiano più insieme, oggi, l’ex velino e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2020 e la Romero sono in ottimi rapporti e, insieme, riescono a dare al piccolo Leonardo la serenità che merita. “Ora i nostri rapporti sono molto cambiati. Quando abbiamo capito che non funzionavamo più come coppia abbiamo deciso che dovevamo essere bravi genitori. Lui deve essere il supereroe di mio figlio”, ha raccontato la Romero rispondendo alle domande dei followers su Instagram.

ARIADNA ROMERO, NUOVO RAPPORTO CON PIERPAOLO PRETELLI PER IL FIGLIO LEONARDO

Finito l’amore, Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli hanno trovato un equilibrio per crescere insieme e serenamente il figlio Leonardo. A confermare la ritrovata complicità come genitori dei due è stata la mamma di Pierpaolo Pretelli che, in un’intervista rilasciata ai microfoni sel settimanale Di Più, ha dichiarato: “Dopo qualche mese dalla sua nascita si sono lasciati. I primi tempi sono stati duri, ma oggi hanno recuperato un rapporto”. Con Pierpaolo nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Ariadna si sta occupando da sola del piccolo Leonardo di cui l’ex velino sente tantissimo la mancanza. Ariadna deciderà di sorprenderlo facendogli una graditissima sorpresa facendogli recapitare un videomessaggio del bambino? Pierpaolo Pretelli lo spera tantissimo. Quel momento arriverà questa sera nel corso della nuova puntata del reality show di Alfonso Signorini?



