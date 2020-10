Ariadna Romero e Leonardo, ex fidanzata e figlio Pierpaolo Pretelli/ “Ecco perché è finita”

Prima del Grande Fratello Vip, prima dell’infatuazione per Elisabetta Gregoraci, nella vita di Pierpaolo Pretelli c’è stata una donna molto importante che ha amato con tutto il cuore. Lei si chiama Ariadna Romero ed è la donna che gli ha dato un figlio, Leonardo. Di questi due grandi amori della sua vita Pierpaolo ha parlato anche nella Casa del Grande Fratello Vip, raccontando che: “Mio figlio Leonardo è il frutto dell’amore, è un bambino dolcissimo. Ricordo benissimo il momento in cui hanno messo questo cucciolo in mano. Lui è la vita, è la parte migliore di me.” Poi ha raccontato della rottura con l’ex: “Con Ariadna Romero? Non è andata bene. E’ stata una storia che si è chiusa senza un motivo grave.”

Pierpaolo Pretelli e il rammarico per il figlio Leonardo

Pierpaolo Pretelli ha poi svelato la decisione di Ariadna Romero di partire e lasciare l’Italia, portando con se il piccolo Leonardo: “Lei durante il primo anno di vita di mio figlio decide di andare a Miami, dalla sua famiglia. Ho vissuto il suo primo anno lontano da lui. Ho perso i primi passi di Leonardo e mi dispiace non avergli potuto dare l’amore che avrei voluto.” è il rammarico palesato dal modello ai compagni gieffini. Questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, Pierpaolo potrebbe ricevere una bellissima sorpresa, magari proprio da parte di suo figlio.



