Ariadna Romero: “Elisabetta Gregoraci mi ha scritto”/ “Non mi ha mai visto eppure…”

Ieri sera, nel corso della 26esima diretta del Grande Fratello Vip 2020, Ariadna Romero ha fatto una gradita sorpresa al suo ex compagno Pierpaolo Pretelli. A guardarli dallo studio Elisabetta Gregoraci, toccata dal punto di vista emotivo dal bell’incontro. Ciò che Ariadna ha però voluto svelare poche ore dopo la sua incursione al GF Vip è una serie di messaggi ricevuto proprio dalla Gregoraci. In una storia pubblicata su Instagram, ha svelato quanto accaduto: “Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci, non era dovuto né era scontato. È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne, quella famosa solidarietà femminile di cui tutti parlano ma pochissimi mettono in pratica.” Poi ha sottolineato che la conduttrice “È stata di una carineria e una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto”

Ariadna Romero, parole al miele per Elisabetta Gregoraci

Ariadna Romero ha apprezzato non poco il gesto di Elisabetta Gregoraci, trovando quelli ricevuti dei “Messaggi veri perchè sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno.” Una dimostrazione chiara, per l’ex di Pierpaolo Pretelli, della donna che Elisabetta è: “Inutile continuare a parlare, un piccolo gesto che può dimostrare tanto sulla persona che è. Elisabetta Gregoraci mi sei piaciuta subito e devo dire che ci ho visto bene”. In effetti non è la prima volta che Ariadna dice cose carine della Gregoraci, un’impressione quindi confermata in pieno.



