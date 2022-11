Ariadna Romero, ex compagna Pierpaolo Pretelli e il figlio Leonardo/ “Un punto di riferimento”

Ariadna Romero e Leonardo, sono la ex compagna e il figlio di Pierpaolo Pretelli. La scintilla tra i due è scattata nel 2015. Due anni d’amore travolgenti che hanno portato i due a suggellare il loro amore con la nascita di un figlio: il piccolo Leonardo. Un evento che ha segnato, nel bene e nel male, la coppia visto che poco dopo la nascita del bambino la modella cubana ha cominciato a soffrire di depressione post-partum. Un momento davvero complicato e difficile per Ariadna che ha deciso di lasciare l’Italia e fare ritorno a Cuba senza il suo Pierpaolo. Una scelta che ha incrinato il rapporto tra i due che alla fine hanno deciso di separarsi.

Oggi la coppia è in ottimi rapporti anche per il bene del piccolo Leonardo. Proprio la modella ha raccontato come sono andate le cose con l’ex: “volevo lasciargli il tempo di riflettere su quello che voleva davvero. Mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. Ad agosto mi ha raggiunta a Miami, ci abbiamo riprovato, pensavo fosse tornato tutto come prima. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia: aveva firmato il contratto per Temptation Island di quell’estate”.

Ariadna Romeo e la fine della relazione con Pierpaolo Pretelli

Ariadna Romero ha parlato senza filtri della fine della storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. “Io sono scappata a Cuba, non volevo vedere nulla. Finito il programma mi ha detto di aver capito l’errore e che aveva bisogna di me. Poi, ad ottobre decide di andare a Uomini e Donne. Lì è finita davvero. Non riesco più a provare un sentimento per lui” – ha detto la modella cubana che parlando anche del figlio Leo ha precisato – “io non ho mai presentato nessun uomo a mio figlio, perché non vorrei che mi vedesse che oggi bacio una persona e domani un’altra. Nel momento in cui lo farò sarà quello definitivo, quello che reputo l’uomo della mia vita. Che io sappia nemmeno Pierpaolo ha mai presentato nessuna ragazza a Leo”.

Infine sempre la modella ha raccontato: “a nostra storia è finita, ma visto che c’è un bambino di mezzo, lui per me è rimasto famiglia. È un punto di riferimento per me, e lo stesso è per lui sicuramente. Siamo la cosa più vicina ad una coppia”.











