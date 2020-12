Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli al GF Vip/ “Sei il supereroe del nostro Leo”

Grande sorpresa per Pierpaolo Pretelli nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip che lo vede super protagonista. Dopo l’incontro con Elisabetta Gregoraci arriva per lui il momento di incontrare un’altra donna molto importante nella sua vita: la mamma di suo figlio, nonché sua ex compagna, Ariadna Romero. “Sono qui non per parlare del tuo percorso, che stai facendo benissimo, ma per raccontarti di nostro figlio Leo”, esordisce con grande gioia. “È sveglio, ti sta guardando, ti ha mandato una foto in cui è vestito da supereroe e sappi che per lui sei il suo supereroe. Lui ti pensa sempre e ti guarda, anche ora ti sta guardando!” ha poi ammesso.

Ariadna Romero al Grande Fratello Vip per Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli non riesce a trattenere le lacrime guardando le foto di suo figlio Leonardo, prima a letto a dormire, poi vestito da supereroe. “Lui ama quel costume perché dice che il suo papà è un supereroe!” sottolinea Ariadna Romero. “Abbiamo però un altro regalo per te: abbiamo fatto l’albero, anzi, lo ha fatto lui!” spiega la Romero, mentre Pretelli è in un fiume di lacrime, emozionato per le immagini del suo bambino che lo saluta in video e gli augura buon Natale. “Abbiamo anche un regalo di Natale per te, magari te lo dare un po’ in ritardo, quando uscirai dalla Casa”, conclude la bella Ariadna.



