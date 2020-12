Ariadna Romero, ex fidanzata Pierpaolo Pretelli/ “Elisabetta Gregoraci? Una mamma…”

Da quando Pierpaolo Pretelli è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove ha cominciato una conoscenza con Elisabetta Gregoraci per la quale non ha mai nascosto di provare un forte interesse, l’ex compagna Ariadna Romero riceve continuamente domande sull’ex moglie di Flavio Briatore. I fans sono curiosi di scoprire l’opinione della Romero sulla Gregoraci ed oggi, rispondendo ad alcune domande attraverso l’apposita funzione di Instagram, Ariadna ha deciso di parlare della Gregoraci. Senza scendere nei dettagli del rapporto tra la showgirl e il padre di suo figlio Leonardo, la dolce Ariadna che ha parlato di Elisabetta sottolineando come, per una mamma, sia normale mettere il figlio al primo posto. La Romero che ha poi svelato di non avere attualmente un compagno, ha anche sottolineato come l’essere mamma non significa rinunciare al proprio essere donna.

ARIADNA ROMERO: “ELISABETTA GREGORACI E’ UNA DONNA CHE PROVA DEI SENTIMENTI”

Ariadna Romero si sbilancia per la prima volta parlando di Elisabetta Gregoraci di cui pare apprezzare l’atteggiamento che ha nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sin dal primo giorno. “È una mamma, che mette al primo posto suo figlio, che è una cosa molto importante, quindi di conseguenza capisce anche quali sono le priorità, quando c’è un bambino. Ma il fatto di essere mamma non annulla l’essere donna e il fatto di provare dei sentimenti. Però questo sta a loro, capire se c’è o non c’è. Bisogna anche avere pazienza, dall’altra parte, e sensibilità”, ha fatto sapere la Romero pubblicando una serie di storie su Instagram. Le parole di Ariadna saranno mostrate a Pierpaolo Pretelli che pare aver perso la speranza di conquistare la Gregoraci? Lo scopriremo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda oggi.



