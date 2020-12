Ariadna Romero ex fidanzata Pierpaolo Pretelli/ “Gregoraci la difendo a spada tratta”

L’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, la bellissima cubana Ariadna Romero, ieri sera, ospite a Live Non è la d’Urso ha detto la sua proprio sui “Gregorelli”, come è stata denominata la coppia formata dall’ex Velino di Striscia la Notizia ed Elisabetta Gregoraci. Arianna e Pretelli hanno un figlio in comune, il piccolo Leonardo, e nonostante la loro storia d’amore sia terminata i rapporti sono comunque rimasti sereni proprio per il bene del loro bambino. Adesso Pierpaolo si è detto pronto a voltare definitivamente pagina e, come ormai noto, nella Casa del GF Vip ha trovato in Elisabetta Gregoraci proprio la donna che vorrebbe avere al suo fianco. Quest’ultima tuttavia, sin da subito e nonostante i momenti di forte complicità tra i due ha sempre messo ben in chiaro alcuni invalicabili paletti, portati avanti fino ad oggi, giorno in cui la conduttrice abbandonerà definitivamente e per sua scelta il reality. Ariadna non si è mai voluta esprimere su questo aspetto ma ieri sera, con la sua consueta pacatezza, ha scelto di dire la sua ospite di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso.

ARIADNA ROMERO, COSA PENSA DI PIERPAOLO PRETELLI ED ELISABETTA GREGORACI

Cosa pensa Ariadna Romero dell’avvicinamento tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci? Lo ha spiegato nel corso della trasmissione della domenica sera di Canale 5. La giovane modella ha rivelato il motivo per il quale non ha finora parlato: “perché mi sento un po’ fuori luogo in questa situazione, con lui è stata una storia bellissima, ci siamo amati alla follia ma ormai è finita da un po’ di tempo, da più di due anni, anche se ci vogliamo un grandissimo bene”. Tra i due è finita quanto Leonardo aveva appena 5 mesi. “Abbiamo passato tutte le fasi della rottura”, ha aggiunto. Adesso però i rapporti sono sereni, motivo per il quale la felicità di Pierpaolo non potrebbe che rappresentare la sua felicità. Parlando dell’ex moglie di Flavio Briatore, ha ammesso: “In Elisabetta vedo una donna e una mamma”. Rispetto al rapporto nato nella Casa ha poi proseguito: “Per come l’ho visto io, all’inizio era molto molto preso come non l’avevo mai visto finora, ho sognato un po’ con loro, ho fatto il tifo per loro, nelle ultime settimane l’ho visto un po’ staccato”. Importanti poi anche le parole destinate alla conduttrice e showgirl: “Elisabetta la difendo a spada tratta, la capisco: lei ha un figlio fuori, il fatto che abbia frenato vuol dire che rispetta delle situazioni ed ha la maturità di dare la sua priorità a delle cose”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA