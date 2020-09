Ariadna Romero, ex fidanzata Pierpaolo Pretelli/ “Nessun ritorno di fiamma”

Ariadna Romero ha ormai concluso la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. Lo ha rivelato lo stesso concorrente del Grande Fratello Vip 5 prima di entrare nella casa questa sera, lunedì 14 settembre 2020. Anche se in realtà la modella ne aveva parlato a Vieni da me appena l’anno scorso, chiedendo di non voler essere più associata al suo ex. “Con Pierpaolo è finita molto tempo fa“, ha dichiarato, “non c’è e non ci sarà alcuna possibilità di ritorno di fiamma. Non vorrei più essere associata a lui, poichè sto andando avanti con la mia vita“. La coppia aveva comunque tentato il tutto per tutto in seguito alla nascita del figlio Leonardo, trasferendosi a Roma. Il matrimonio fra loro tuttavia non è durato oltre un paio d’anni e in seguito la Romero ha trovato di nuovo l’amore con il cestista Lorenzo Gergati, con cui si è fidanzata poco tempo dopo. Questo però non aveva impedito ai siti di cronaca rosa di parlare un anno dopo della presunta riconciliazione fra Ariadna e Pretelli. Ipotesi subito smentita dalla modella a mezzo Stories. Di scontri fra i due tra l’altro ce ne sono stati molti. Quando la Romero ha terminato la sua esperienza all’Isola dei Famosi, ha scoperto che Pretelli intanto l’aveva accusata di non fargli vedere il figlio. “Dopo il parto io avevo bisogno della presenza di Pierpaolo”, aveva detto a Domenica Live, “quando partorisci tutti ti fanno gli auguri, ma nessuno ti dice quanto sarà difficile, nessuno ti parla della pressione post-parto”. Pretelli invece si sarebbe concentrato sul suo ruolo di mammo, diventando super presente per Leonardo e mettendo in secondo piano la compagna di allora.

Ariadna Romero, protagonista alla Mostra di Venezia

Ariadna Romero è stata una delle grandi protagoniste a presentarsi alla Mostra del Cinema di Venezia alcuni giorni fa. Un appuntamento imperdibile, che per l’ex di Pierpaolo Pretelli ha un significato ancora più speciale. “I nostri cuori si stringono ancora dal dolore ma fremono per continuare a battere più forti di prima”, ha scritto su Instagram, “il fatto di essere qua a presentare Zio Ueb di Marco e Pippo è per me motivo di grande orgoglio e gratitudine. Sperando di regalarvi tanti sorrisi, non posso che dire grazie, grazie e ancora grazie”. Clicca qui per leggere il post di Ariadna Romero. Pochi giorni prima, la modella aveva conquistato una serie di cuoricini per via del costume ultrabianco sfoggiato in un altro post. “Ci sarà sempre qualche nuvola, ma tu sorridi lo stesso”, ha scritto in quell’occasione. Per i fan è stato un vero e proprio colpo al cuore: “In bianco sei la stupendezza più stupendosa“, le hanno scritto Marco e Pippo, il trio comico veneto.

Foto, un Festival speciale





