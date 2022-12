Ariadna Romero ex Pierpaolo Pretelli e figlio Leonardo/ “Buon rapporto: e su Giulia Salemi…”

ARIADNA ROMERO E LEONARDO, EX COMPAGNA E FIGLIO DI PIERPAOLO PRETELLI

Chi sono Ariadna Romero e Leonardo, rispettivamente ex fidanzata e figlio di Pierpaolo Pretelli? Questo pomeriggio Pretelli sarà protagonista della nuova puntata domenicale di “Verissimo”: il 33enne personaggio televisivo originario di Maratea (Basilicata) torna infatti sotto i riflettori del rotocalco condotto da Silvia Toffanin dopo l’ospitata dell’anno scorso per raccontarsi e offrire un nuovo ritratto inedito di sé al pubblico. Ma cosa sappiamo della sua intensa vita sentimentale e anche del privato di quest’affascinante ragazzo lucano, noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato un ‘Velino’ di “Striscia la Notizia” oltre che un tentatore in quel di “Temptation Island”?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, una coppia fake?/"Il contratto dovrebbe essere.."

Pierpaolo Pretelli, oggi felicemente fidanzato con Giulia Salemi, è noto per avere avuto in passato una lunga relazione con Ariadna Romero, la 36enne modella e showgirl di origini cubane ma naturalizzata ialiana: come è noto la diretta interessata, dopo essere convolata a nozze con rito civile con il cestista Lorenzo Gergati, se ne era separata per iniziare una relazione con il modello lucano. I due nel 2017 aveva sperimentato anche la gioia di diventare genitori per la prima volta, con la nascita del piccolo Leonardo, ma pare che in quel periodo fossero cominciati tra di loro i primi problemi: non sappiamo tuttavia quali siano le reali motivazioni della fine del loro amore ma in una circostanza la Romero aveva svelato qualcosa, pur non mostrando mai astio nei confronti di Pierpaolo e anzi parlandone sempre in toni lusinghieri.

PIERPAOLO PRETELLI È ACHILLE LAURO, TALE E QUALE SHOW TORNEO 2022/ Malgioglio estasiato: "Volevi baciarmi?"

ARIADNA ROMERO: “PIERPAOLO? SIAMO IN OTTIMI RAPPORTI, E PENSO CHE GIULIA SALEMI…”

“Il problema fondamentale è che io avevo bisogno di lui e quando una donna rimane incinta tutti le fanno gli auguri ma nessuno dice quanto sarà difficile e quanto è probabile che avrà una depressione post partum” aveva raccontato Ariadna Romero, tirando in ballo di fatto anche Pretelli: “Lui è un ragazzo meraviglioso, ha amato Leonardo alla follia ed è stato come un mammo… Ma con me forse gli è mancato tanto, forse per la sua giovane età” aveva confessato la modella, parlando di un Pierpaolo che all’inizio era sempre presente ma che, a suo dire, dal quinto mese di vita di Leo in poi aveva cominciato a latitare. Tuttavia, pare che queste incomprensioni siano il passato dato che, ospite qualche mese fa sulle frequenze di RTL 102.5, la Romero aveva stupito tutti.

Ariadna Romero, ex compagna Pierpaolo Pretelli e il figlio Leonardo/ "Un punto di riferimento"

“Pierpaolo Pretelli? Con il mio ex ho un ottimo rapporto” aveva raccontato la showgirl, raccontando di aver messo un punto sulle sue esperienze nei reality show e dicendo la sua pure su Giulia Salemi, oggi fidanzata col suo ex compagno. “Viviamo un ottimo rapporto” aveva ammesso la 36enne nel programma ‘Trends & Celebrities’, aggiungendo che la nuova fidanzata di Pierpaolo “è una ragazza molto intelligente: trovare l’equilibrio non è mai facile ma in questo momento per me è così, poi mio figlio Leonardo è la mia vita”. Non solo: per la Romero avere una famiglia allargata così non pare essere un problema: “Lasciamo stare gli haters, ma alle tante mamme che vivono una separazione e sono sconfortate dico che l’amore può continuare anche dopo: io poi con Giulia ho un bellissimo rapporto, facevo le videochiamate con lei mentre Leo era in vacanza col papà” aveva aggiunto, ribadendo che questo è l’esempio di famiglia che lei vorrebbe portare alle altre donne. “La famiglia, anche allargata, è molto importante: grazie anche alla Salemi, una ragazza molto intelligente, matura e sensibile”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA