Ariadna Romero è la ex di Pierpaolo Pretelli, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che oggi è felicemente innamorato e fidanzato con Giulia Salemi. In passato l’ex velino di Striscia La Notizia è stato legato sentimentalmente alla modella, showgirl e attrice cubana naturalizzata italiana da cui ha avuto anche il primo figlio Leonardo. Nonostante la nascita del figlio, la coppia è entrata in crisi e ha deciso di lasciarsi non senza delle conseguenze che fortunatamente nel tempo sono riusciti a rimarginare creando così una bella famiglia allargata. Il rapporto tra Ariadna Romero e l’ex Pierpaolo Pretelli è ottimo e insieme stanno crescendo il figlio Leonardo. Non solo, la modella cubana è in ottimi rapporti anche con Giulia Salemi, la nuova compagna di Pierpaolo, che da poco è diventata mamma del figlio Kian.

Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli/ Il loro figlio Leonardo, perchè si sono lasciati?

Proprio la Salemi, intervistata da TgCom ha rivelato che c’è una grande serenità sia con Leonardo che con Ariadna, ex compagna di Pierpaolo. La influencer ha però confessato: “è una grande sofferenza per lui il fatto che Ariadna vive a Miami ma Pierpaolo da padre generoso e rispettoso ha permesso questa scelta”.

Ariadna Romero, chi è l’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli: il figlio Leonardo/ Perchè si sono lasciati?

Pierpaolo Pretelli e l’ex Ariadna Romero perchè si sono lasciati?

La nascita di Kian, il figlio nato dall’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è stato accolto con grande gioia e felicità anche dalla ex Ariadna Romero e dal figlio Leonardo. “Lui è felicissimo, abbiamo fatto una video chiamata e lui saltava di gioia” – ha raccontato la Salemi che ha poi aggiunto – “aspettiamo Leonardo a braccia aperte e non vediamo l’ora che i due fratelli si possano conoscere”.

Ma perchè Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero si sono lasciati? A rivelare qualche dettaglio in più sui motivi che hanno causato la fine della storia è stato proprio Pretelli che ha confessato:: “Ariadna? È stato un grande amore e c’è tanto rispetto tra di noi”. La coppia in passato si è anche data una seconda possibilità, ma alla fine la modella cubana ha deciso di concludere la storia. “Ho rispettato la sua scelta, la sua decisione, la consapevolezza di cosa si può dare o meno in un eventuale ritorno” – concluse Pierpaolo.

Ariadna Romero, chi è l'ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli? Il figlio Leo/ "Avevo bisogno di lui ma..."