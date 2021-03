Ariadna Romero, ex Pierpaolo Pretelli/ Il figlio Leonardo e un amore da favola ma senza lieto fine…

Nella puntata di oggi di Verissimo è molto probabile che Pierpaolo Pretelli, fresco di medaglia d’argento al Grande Fratello Vip, affronti l’argomento Ariadna Romero. Del resto la loro è stata una storia d’amore decisamente da copertina, se non quasi da fiaba, ma rispetto a Walt Disney non vi è stato il lieto fine. Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli si erano conosciuti nel 2015, e dopo che è scoppiato l’amore, nel 2017, nacque il piccolo Leonardo. Un evento che è stato una sorta di spartiacque per la coppia, visto che, se da una parte è stato meraviglioso, dall’altra ha incrinato i rapporti fra i due; la splendida modella cubana ha infatti spiegato di aver sofferto di depressione post-parto, e nel contempo, la lontananza del compagno, sempre impegnato sul lavoro.

Ad un certo punto della loro storia la sudamericana è volata a Miami e poi a Cuba, mentre il suo Pierpaolo era rimasto in Italia, indizio indelebile della fine fra i due. La coppia è comunque riuscita a mantenersi in buoni rapporti, anche per il bene del piccolo Leo, e lo si è capito chiaramente da quanto accaduto lunedì sera, in occasione della finale del Grande Fratello Vip.

ARIADNA ROMERO, EX PIERPAOLO PRETELLI: “LA NOSTRA STORIA E’ FINITA”

Ariadna Romero ha voluto fare una bella sorpresa all’ex fidanzato, portando Leonardo nella casa più spiata d’Italia. Un momento decisamente emozionante per Pierpaolo Pretelli, scoppiato in lacrime alla vista del figlio: “Papà ti ama, lo sai? E tu quanto mi ami?”. Nell’occasione la modella cubana è rimasta in disparte, “È il loro momento”. In seguito i due si sono avvicinati scambiandosi segni d’intesa a conferma del forte affetto ancora presente, ma guai a parlare d’amore: “La nostra storia è finita – aveva spiegato Ariadna Romero poco tempo fa durante un’intervista a Casa Chi – ma visto che c’è un bambino di mezzo, lui per me è rimasto famiglia. È un punto di riferimento per me, e lo stesso è per lui sicuramente. Siamo la cosa più vicina ad una coppia”.



