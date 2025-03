Nel corso della sua vita, il noto ex gieffino e showman Pierpaolo Pretelli ha avuto la fortuna di incontrare sul suo cammino una donna speciale come Ariadna Romero. La modella e ballerina ha vissuto una relazione di diversi anni con l’attuale compagno di vita di Giulia Salemi e dalla loro relazione è nato anche il figlio Leonardo “Con Pierpaolo abbiamo avuto una storia d’amore bellissima” – ha confessato la bellissima Ariadna, ma nonostante l’arrivo di Leonardo la coppia è entrata in crisi e non è riuscita a superare lo scoglio, finendo per interrompere la relazione.

Un momento di grande difficoltà, una crisi che la coppia non è riuscita a mettersi alle spalle, da quel momento in poi tra i due è nato un rapporto diverso, sempre con il massimo del rispetto di quanto vissuto in passato.

Come mai si sono lasciati Ariadna Romero e l’ex fidanzato Pierpaolo Pretelli?

Un amore finito, ma che non ha impedito alla famiglia di restare comunque unita per via del figlio di Ariadna Romero, ex Pierpaolo Petrelli che ha un bellissimo rapporto con il padre del bimbo. Proprio durante l’avventura di Pretelli nella casa del Grande Fratello, Ariadna si è presentata fuori dalla porta rossa di Cinecittà con il figlio Leonardo per sostenere l’ex compagno. Ma come mai si sono lasciati Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli? A comunicare la notizia della rottura fu il modello lucano, che con una telefonata avvertì Ariadna Romero, un momento che segnò una svolta nel loro legame, ma i due sono poi riusciti a ricucire e conservare un buon legame, anche per il bene del figlio Leonardo ovviamente.

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli hanno anche provato a tornare insieme, ma non si sono mai realmente creati i presupposti per fare in modo che le cose tra loro potessero decollare, niente da fare dunque per i modelli, con la stessa Ariadna Romero che si è detta felice della nuova vita dell’ex compagno insieme all’influencer Giulia Salemi.