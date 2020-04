Ariadna Romero gaffe, cade la parrucca a Stasera tutto è possibile/ “Che figura di m*rda”

La partecipazione di Ariadna Romero a Stasera tutto è possibile, programma condotto da Stefano De Martino su Rai 2, rimarrà nella storia. Negli scorsi mesi, l’attrice cubana infatti è intervenuta spesso nello show divertente in qualità di ospite, ma si è fatta notare in una serata in particolare. Uno dei giochi della puntata di Stasera tutto è possibile, trasmesso in replica nella prima serata di oggi, lunedì 6 aprile 2020, Ariadna infatti si è lanciata in una performance canora, interpretando il brano Chandelier di Sia.

Come previsto dal gioco, la sua voce è stata fatta ascoltare al pubblico solo in un secondo momento, quando la Romero ha raggiunto lo studio per completare il tutto con una coreografia che ha strappato diverse risate. Soprattutto perchè ad un certo punto le è pure caduta la parrucca e non ricordando le parole del testo, ha preferito urlare frasi a casaccio, fra cui “Che figura di me**a”. Tutto ciò non verrà trasmesso tuttavia stasera, visto che la replica riguarda un’altra serata, in cui la Romero comunque sarà presente. Per la gioia dei fan, è il caso di dirlo.

ARIADNA ROMERO A STASERA TUTTO E’ POSSIBILE

A differenza di molti altri volti noti, Ariadna Romero ha deciso di tenere il proprio profilo social piuttosto ‘spento’ in queste settimane. L’ultimo post risale infatti allo scorso 27 marzo, quando l’attrice cubana ha scelto di condividere con i fan diversi scatti realizzati con Papa Francesco e in particolare il gesto affettuoso che il Pontefice ha diretto al figlio Leonardo, visibilmente timido. L’incontro con Bergoglio comunque è recente, visto che come sottolinea l’artista, è avvenuto un mese prima della sua decisione di pubblicare gli scatti. Clicca qui per guardare le foto di Ariadna Romero. Da quel momento in poi l’attrice si è data alla ‘fuga’ seppur in modo virtuale e latitano anche le dirette Instagram realizzate in diverse occasioni nel periodo precedente.

L’unica cosa che sappiamo è che la quarantena ha spinto la Romero a fare i conti con la nostalgia e con il passato. Alcuni giorni fa infatti ha svelato di aver ripercorso quanto avvenuto sette anni fa a Pechino Express, quando ha gareggiato con Francesca Fioretti. “Penso alla prima famiglia che ci ha ospitate”, scrive, “Francy ti ricordi ‘Ciuciu’? Abbiamo dormito in un garage, forse di fianco c’erano i vasi con le ceneri di qualcuno, ma siamo state accolte con una bontà infinita, da un nonno innamorato follemente della nipotina e tutta la famiglia. I bambini che abitavano in zona si sono riuniti un po’ incuriositi per darci il benvenuto e provare a comunicare e giocare con noi”. La famiglia ospite poi ha offerto alle due concorrenti il riso, qualcosa da mangiare anche per la colazione e la Romero ricorda perfettamente le risate fatte assieme al gruppo, tutti seduti in cerchio. “Abbiamo anche pianto, ma non ricordo perchè”, aggiunge, “che dire, um tuffo al cuore. Quello che abbiamo vissuto non si può spiegare”.



