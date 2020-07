Ariadna Romero/ “Meraviglioso lavorare con Pieraccioni” (Finalmente la felicità)

Ariadna Romero è la protagonista femminile di “Finalmente la felicità“, la commedia di Leonardo Pieraccioni trasmessa in replica lunedì 20 luglio 2020 in prima serata su Canale 5. Un ruolo, quello di Luna la sorella del protagonista, che le ha sicuramente cambiato la vita visto che da quel momento la modella brasiliana ha avuto una grandissima popolarità. In pochi però sanno che la bellissima Ariadna per quel ruolo è stata scelta dopo ben 300 provini. Leonardo Pieraccioni, infatti, all’inizio era alla ricerca di una ragazza spagnola, come peraltro era già successo per alcuni suoi film precedenti, ma quando ha visto Ariadna ha cambiato immediatamente idea scegliendola subito. Un’esperienza che la modella e showgirl ricorda ancora oggi con grande emozione: “è stato meraviglioso lavorare con lui, è una persona che mi porterò nel cuore”. Il debutto con Leonardo Pieraccioni ha segnato indubbiamente la sua carriera, visto che dalle pagine di Vanity Fair ha detto: “la persona che mi ha cambiato la vita”.

Ariadna Romero film e fidanzato: “nessun ritorno di fiamma con Pierpaolo Pretelli”

Dopo Leonardo Pieraccioni, Ariadna Romero si è fatta apprezzare e conoscere come modella, ma anche come concorrente di diversi reality show. Una lunga gavetta prima di arrivare alla popolarità come ha raccontato la modella a Caterina Balivo; la Romero, infatti, è arrivata in Italia nel 2009: “eravamo in 5 ragazze e ci facevamo forza l’un l’altra. Ho trovato subito un’agenzia seria e via…”. Impossibile poi non parlare di Pieraccioni su cui dice: “meraviglioso lavorare con lui, è una persona che mi porterò nel cuore”, mentre parlando di Ballando con le Stelle precisa “è stata la svolta della mia vita”. Poi la Romero parla anche della sua vita privata: dapprima il matrimonio con il cestista Lorenzo Gergati e poi l’amore per il velino Pierpaolo Pretelli con cui ha vissuto una importante storia d’amore suggellata anche dalla nascita di un figlio. “Con Pierpaolo è finita molto tempo fa. Non c’è e non ci sarà alcuna possibilità di ritorno di fiamma” – ha detto la modella precisando – “non vorrei più essere associata a lui, poiché sto andando avanti con la mia vita”.



