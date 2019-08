Ariadna Romero/ “Mio figlio Leo? Non era voluto ma poi…”

E’ una mamma felice, una di quelle che quando vede il suo bambino si illumina di immenso, nonostante tutto quello che egli rappresenta. Questa è la storia di Ariadna Romero (e di tante mamme single) che in queste ore si è lasciata andare ad una serie di domande e risposte sui social che hanno portato a galla paure, gioie e dolori di una vita che non sempre è stata facile e che nemmeno in amore l’ha aiutata come aveva sognato e immaginato. Al centro della sessione di domande nelle storie di Instagram c’è il piccolo Leo, Leonardo Pretelli, figlio del suo ex Pierpaolo. Lei e Leo sono stati al parco insieme a giocare a palla e proprio durante questa giornata nella natura, la modella ha risposto ai fan rivelando che la sua gravidanza non era cercata, anzi, al solo pensiero di essere mamma era spesso nervosa e impaurita ma tutto è cambiato.

ARIADNA ROMERO RIVELA: “LEO NON L’HO CERCATO, E’ CAPITATO”

In particolare, Ariadna Romero spiega: “E’ capitato e ringrazio Dio che è capitato! Per come sono io forse avrei sempre rimandato, prima di Leo ero terrorizzata all’idea di diventare madre”. La modella aveva poi sognato un presente diverso fatto di un figlio e un padre che giocano a palla mentre lei li avrebbe osservati con gli occhi dell’amore. Le cose non sono andate così e lei stessa scrive: “Quando ho scoperto di diventare mamma sognavo una famiglia con i maschi di casa che andavano a farsi le partite di calcio mentre io preparavo da mangiare ma poi le cose sono andate diversamente…”. Questo non le ha impedito di essere una mitica mamma single: “Nonostante tutto, essere mamma è il dono più bello del mondo”. E noi non possiamo che essere d’accordo con lei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA