Ariadna Romero: “Non butteri mai merd* su Pierpaolo Pretelli”/ E su Parpiglia dice…

Ariadna Romero ha deciso di metterci la faccia. Per la prima volta dall’ingresso del suo ex Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, rompe il silenzio, spiegando anche il perché finora non abbia espresso nulla su di lui. Lo fa dopo un pezzo pubblicato da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, che ha sentito di persona la Romero per avere commenti. È proprio quanto scaturito da questa chiacchierata che ha portato Ariadna a fare un doveroso chiarimento su Instagram. “Stamattina mi ha chiamata Gabriele Parpiglia chiedendomi se poteva farmi due domande rispetto a Pierpaolo. La mia unica risposta è stata ‘Gabri, preferisco starmene fuori perché Pierpaolo è il padre di mio figlio ma comunque la nostra relazione è finita circa tre anni fa e ogni mio commento sarebbe fuori luogo. Questa è stata la mia risposta, non so che dire.” La Romero ha dunque aggiunto che nell’articolo “non c’è un virgolettato, quindi nemmeno a dire che ha sbagliato a scrivere perché lui non ha riportato nessuna frase detta da me perché io non ho detto nessuna frase. Ci tengo a chiarirlo perché ho un buon rapporto con Pierpaolo e con la sua famiglia che è meravigliosa, anzi saluto tutti.”

Ariadna Romero su Pierpaolo Pretelli: “È il padre di mio figlio, non parlerei male di lui”

Le parole di Ariadna Romero sono state però mal interpretate da molti follower che si sono allora recati sul profilo del giornalista per accusarlo. Questo ha portato la Romero ad intervenire nuovamente per chiarire il malinteso. “Parpiglia non è che abbia sbagliato a scrivere ma non ha fatto un’intervista, non ha messo domanda e risposta e virgolettato. Lui ha detto che ho fatto silenzio ed è esattamente quello che è accaduto, quindi adesso è inutile che andate addosso a lui che ha fatto un articolo e ha fatto sue considerazioni.” Così ha concluso con una richiesta ai follower: “Detto questo, vi chiedo soltanto di essere rispettosi verso la vita di tutti, perché c’è di mezzo un bambino di 7 anni e io non sputerei mai merd* addosso al suo papà“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA