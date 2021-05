Ariadna Romero paparazzata con Ugo Brachetti/ L’ex di Pretelli: “È un uomo speciale”

Ariadna Romero ha un nuovo amore? Presto per dirlo. Ciò che pare certo però è che l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli ha un amico speciale. Lui è Ugo Brachetti, noto imprenditore ed ex marito di Isabella Borromeo, con il quale la Romero è stata paparazzata. Le foto sono state pubblicate in esclusiva sul settimanale CHI, che anticipa su Instagram un piccolo estratto che recita: “Ariadna Romero e Ugo Brachetti, questione di sguardi. Le prime immagini dell’amicizia fra il petroliere, ex marito di Isabella Borromeo, e la modella, ex di Pierpaolo Pretelli.” Così svela come è nata questa amicizia: “Si sono conosciuti due anni fa grazie a… una Lamborghini. “È un uomo speciale”, ha confessato lei”.

Ariadna Romero, amicizia speciale con Ugo Brachetti dopo la fine della storia con Pierpaolo Pretelli

Il rapporto tra Ariadna Romero e Ugo Brachetti alimenta inavitabilmente il gossip ma, chiariamo, al momento non si parla di relazione ma solo di una speciale amicizia. Ricordiamo che Ariadna ha avuto una lunga storia d’amore con Pierpaolo Pretelli – oggi fidanzato con Giulia Salemi – con il quale ha avuto un figlio, Leonardo. In un’intervista a Diva e Donna di qualche tempo fa, Pierpaolo è tornato a parlare della loro storia, svelando: “È stato un grande amore e c’è tanto rispetto tra di noi. Ci abbiamo già riprovato a maggio scorso, ma ho rispettato la sua scelta, la sua decisione, la consapevolezza di cosa si può dare o meno in un eventuale ritorno. Il nostro obiettivo, da genitori, è agire sempre e solo per il bene di Leo“.

