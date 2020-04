Ariadna Romero/ “Pieraccioni me lo porterò nel cuore”

Pubblicità

Ariadna Romero è tra gli ospiti della puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show di successo condotto da Stefano De Martino e trasmesso in replica in prima serata su Raidue. La modella e attrice cubana, che molti ricorderanno per aver recitato nel film “Finalmente la felicità” di Leonardo Pieraccioni, durante la puntata si è fatta notare durante una performance canora sulle note di “Chandelier”, la hit mondiale di Sia. Un gioco che si è concluso in modo davvero divertente, visto che Ariadna una volta arrivata in studio durante la coreografia ha perso la parrucca. Non solo, l’attrice ha dimenticato anche alcuni parole del testo lasciandosi andare a frasi del tipo “che figura di me**a”. Un momento davvero esilarante che sarà riproposto nella puntata di questa sera del feeling show di Raidue. Intanto la ex naufraga de L’Isola dei Famosi durante un’intervista rilasciata a Caterina Balivo a Vieni da me ha ricordato i suoi esordi: “nel 2009 sono arrivata in Italia. Eravamo in 5 ragazze e ci facevamo forza l’un l’altra. Ho trovato subito un’agenzia seria e via…”.

Ariadna Romero film”Finalmente la felicità”: “Pieraccioni me lo porterò nel cuore”

Poi due anni dopo arriva la grande popolarità per Ariadna Romero visto che Leonardo Pieraccioni la sceglie per il film “Finalmente la felicità”; un’esperienza importante che l’attrice ha ricordato così: “meraviglioso lavorare con lui, è una persona che mi porterò nel cuore”. La consacrazione definitiva poi arriva nel 2012 quando diventa una delle protagoniste di “Ballando con le Stelle”: “la svolta della mia vita”. Oltre al successo professionale, Ariadna è anche una donna e una mamma felice. Dopo il matrimonio con il cestista Lorenzo Gergati celebrato nel 2012 dapprima in Italia e poi a Cuba, la modella si è legata a Pierpaolo Petrelli conosciuto come il velino di Striscia La Notizia. Dal loro amore nel 2017 è nato il piccolo Leonardo e oggi i rapporti con l’ex velino sono buoni. Nessun ritorno di fiamma tra i due, come ha confermato la stessa modella: “con Pierpaolo è finita molto tempo fa. Non c’è e non ci sarà alcuna possibilità di ritorno di fiamma”.

Ariadna Romero figlio: Leonardo

Ariadna Romero, infatti, non nasconde di aver provato un grande amore per l’ex velino ma nessun ripensamento: “non vorrei più essere associata a lui, poiché sto andando avanti con la mia vita”. Dall’amore con Pierpaolo Petrelli è nato il figlio Leonardo, anche se la Romero durante un’intervista ha dichiarato: “è capitato e ringrazio Dio che è capitato! Per come sono io forse avrei sempre rimandato, prima di Leo ero terrorizzata all’idea di diventare madre”. Un arrivo inaspettato di cui però è ben felice anche se per il suo Leonardo sognava una famiglia tradizionale, ma nonostante tutto non nasconde che “essere mamma è il dono più bello del mondo”. La sua vita di attrice e mamma l’hanno però portata a fare anche scelte come quella di rifarsi il seno che ha raccontato così dalle pagine del settimanale Diva e Donna: “non mi piacevo più. Ho allattato per 8 mesi e il décolleté si era svuotato. Ho cominciato ad avere dei complessi anche perché con Pierpaolo non c’era nulla. Dopo il parto, pensavo di non essere più desiderabile e avevo dei sensi di colpa, così ho deciso di ritoccarmi a Miami. Nulla di esagerato sono passata da una seconda scarsa ad una seconda piena”.

