Ariadna Romero si è trasferita a Miami con il figlio Leo/ “Pierpaolo, grazie per la comprensione…”

Ariadna Romero vola a Miami con il piccolo Leo: il figlio avuto con Pierpaolo Pretelli

Gestire una separazione quando sono coinvolti anche dei bambini non è facile; l’obiettivo dovrebbe essere sempre quello di preservare i più piccoli al fine di rendere la situazione il meno traumatica possibile. Chiaramente, tutto passa per l’intelligenza dei genitori e la reciproca capacità di dialogare al di là della fine dell’amore. Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero sono forse un esempio in tale gestione; nonostante la fine della relazione hanno sempre svolto al meglio il ruolo dei genitori, facendo così in modo che al piccolo Leo non mancasse mai nulla. Come riporta The Pipol Gossip – che cita Fanpage come fonte – la modella avrebbe preso una decisione importante per il futuro e anche in questo caso avrebbe trovato la piena e massima comprensione del suo ex compagno.

Ariadna Romero, con un lungo messaggio sui social, ha raccontato ai propri follower di aver maturato la decisione di trasferirsi con il piccolo Leo – figlio avuto con Pierpaolo Pretelli – a Miami. La modella ha iniziato così il suo discorso per motivare la scelta di spostarsi negli Stati Uniti d’America, partendo proprio dagli elogi per il suo ex compagno e padre del bambino. “Un grazie enorme al suo papà per la comprensione; devo dire che abbiamo un rapporto bellissimo: io comprendo i suoi momenti, le sue necessità, il suo lavoro in questo momento e lui comprende me… Sono la mamma di Leo”.

Ariadna Romero, dalle ragioni del trasferimento al rapporto con Pierpaolo Pretelli

Ariadna Romero, nel post pubblicato sui social – come riporta The Pipol Gossip – per spiegare la scelta di trasferirsi a Miami con suo figlio Leo, aggiunge: “In genere è la mamma che passa la maggior parte del tempo col bambino, ed è giusto così. E’ normale che io cerchi le mie comodità per accudirlo e vivere contemporaneamente la mia vita“. Queste le parole della modella che racconta come la scelta verta proprio sulla volontà di accudire al meglio il piccolo Leo – avuto con Pierpaolo Pretelli – e al contempo preservare e dare seguito alla propria carriera e vita professionale.

“Ho sempre avuto il sostegno di Pier e il suo appoggio. Lui e Giulia Salemi sono stati qui a trovare Leo ed è stato bellissimo“. Ariadna Romero ha voluto dunque sottolineare ulteriormente la massima complicità con Pierpaolo Pretelli e l’attuale fidanzata. L’ottimo rapporto vigente ha reso ancora più facile la possibilità di compiere il grande passo del trasferimento a Miami, nonostante il padre di Leo sarà certamente difficile pensare alla grande distanze che li separerà. “Il bambino era felice di ritrovare il suo papà, è scontato: ogni decisione presa è stata discussa e condivisa, abbiamo un bell’equilibrio“.











