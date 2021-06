Ariadna Romero single/ “Voglio un uomo che sappia cosa vuole e…”

Se Pierpaolo Pretelli è felicemente fidanzato con Giulia Salemi di cui si è innamorato durante la lunga avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Ariadna Romero è ancora ufficialmente single. La showgirl che, con Pretelli ha vissuto una storia d’amore importante coronata dalla nascita del figlio Leonardo, non ha ancora trovato l’uomo della sua vita. Nonostante sia stata pizzicata dal settimanale Chi in compagnia di Ugo Branchetti, la Romero ha confermato di essere single. Schietta e sincera, infatti, ha aperto il proprio cuore ai fans rispondendo alle loro domande attraverso l’apposita funzione di Instagram. Tra le tante domande che le sono state poste non poteva mancare quella sull’amore a cui Ariadna ha risposto senza problemi svelando anche le caratteristiche che dovrebbe avere un uomo per conquistarla.

Ariadna Romero al Grande Fratello Vip?/ L'ex di Pierpaolo Pretelli: "Casting? Io..."

Ariadna Romero e l’identikit del suo uomo ideale

Ariadna Romero continua ad avere un unico, grande amore ovvero il figlio Leonardo a cui dedica totalmente il suo tempo libero. Bellissima e giovanissima, tuttavia, Ariadna non chiude le porte all’amore. Tuttavia, prima di tuffarsi in una nuova relazione, vorrebbe trovare un uomo con delle caratteristiche ben precise come ha raccontato ai fans. “Cosa ti colpisce di un uomo?”, le ha chiesto una fan attraverso il box delle domande su Instagram. “C’è un tempo per piacere agli ormoni e un tempo per piacere ai neuroni”, ha inizialmente risposto Ariadna svelando di essere colpita soprattutto dalla testa di un uomo. Poi ha aggiunto: “Comunque la cosa che trovo più sexy in un uomo è che sappia cosa vuole e fidati non è scontato”.

