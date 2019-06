ARIADNA ROMERO/ “Sono single e mi voglio di nuovo bene” (All together Now)

Ariadna Romero alle finale di “All Together Now” in onda giovedì 20 giugno 2019 su Canale 5. La modella e attrice cubana torna negli studi televisivi del game show musicale condotto da Michelle Hunziker. La ex naufraga si è raccontata al settimanale Diva e Donna parlando della sua vita privata, ma anche di alcune scelte come quella di rifarsi il seno. “Non mi piacevo più. Ho allattato per 8 mesi e il décolleté si era svuotato. Ho cominciato ad avere dei complessi anche perché con Pierpaolo non c’era nulla. Dopo il parto, pensavo di non essere più desiderabile e avevo dei sensi di colpa, così ho deciso di ritoccarmi a Miami. Nulla di esagerato sono passata da una seconda scarsa ad una seconda piena” ha detto la bellissima Ariadna.

Ariadna Romero: “Sono single e mi voglio di nuovo bene”

Non solo, Ariadna Romero ha parlato anche del rapporto con Pierpaolo Petrelli, l’ex velino di Striscia La Notizia con cui ha avuto una relazione da cui è nato uno splendido bambino. “I rapporti sono assolutamente sereni, Pierpaolo è un bravo papa e può vedere il bambino quando vuole, lo può prendere quando vuole, quindi un rapporto assolutamente sereno” ha detto la modella che al momento si professa single. “Sono single e mi voglio di nuovo bene” ha detto al giornale. Non c’è nessun uomo nella vita di Ariadna che ha confermato la cosa anche in occasione di un’intervista rilasciata a Il Giornale.

Ariadna Romero: “Con Francesco Acerbi solo amici”

“Siamo solo amici” con queste parole Ariadna Romero ha smentito le voci di un possibile ritorno di fiamma con Francesco Acerbi difensore della Lazio. La modella, infatti, è stata paparazzata allo Stadio Olimpico di Roma, ma la sua presenza non era legata minimamente al calciatore. “Io ora sono single, felice di essere single… e forse ci rimango anche! Direi di no, non mi frequento con nessuno in questo momento. Mi chiedi se la mia partecipazione all’Olimpico significhi un riavvicinamento, la risposta è no. Francesco è una bellissima persona, siamo amici, ma mi fa piacere anche vedere una partita della Lazio, è una squadra a cui tengo, ma non necessariamente vuol dire un riavvicinamento. Sono da sola e sto bene così” ha detto chiaramente la modella.



