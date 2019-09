Ariadna Romero/ Video, lo sketch sul Cuba Libre e… (Stasera tutto è possibile)

Ariadna Romero sarà tra i protagonisti della puntata di questa sera di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show in onda dall’Auditorium Rai di Napoli e condotto da Stefano De Martino che oramai è giunto al suo terzo appuntamento (a partire dalle ore 21.20). E questa volta il leitmotiv del programma firmato da Endemol Shine sarà il Brasile e la cultura carioca (con delle scenografie ovviamente ripensate ad hoc) dunque la 33enne showgirl e attrice cubana, ma naturalizzata italiana, giocherà in un certo qual modo in casa e componendo il nutrito cast di ospiti che oltre alla bellezza centroamericana annovererà pure accanto Stefano De Martino, tra gli altri, Maurizio Casagrande, Nunzia De Girolamo, Biagio Izzo, Lisa Fusco, Mercedesz Henger e infine Mariano Bruno. Per la Romero tra l’altro si tratta di un ritorno dal momento che aveva partecipato al primo appuntamento ma non a quello del 16 settembre di settimana scorsa.

ARIADNA ROMERO E LO SKETCH DEL “CUBA LIBRE”

E nella scorsa puntata di “Stasera tutto è possibile”, la bella Ariadna Romero era stata protagonista di un curioso siparietto nel corso del gioco che prevedeva che i concorrenti, muniti di cuffie, provassero a leggere un labiale. Durante “Segui il Labiale”, infatti, la 33enne modella doveva cercare di intendere la frase “A Cuba si beve il Cuba Libre”, suggerita non a caso dallo stesso De Martino in onore alle sue origini: non avendo capito cosa fosse stato detto, la Romero se n’è uscita con una battuta (“Io non vedo da lontano!”), scherzando sul fatto di non aver potuto vedere… le prole pronunciate da Gianluca Fru e scatenando le risate del pubblico. Una volta avvicinata all’altro concorrente, la Romero non è riuscita a indovinare subito la frase se non alla fine, subendo le burle di De Martino sul fatto che non conoscesse nemmeno uno dei cocktail che hanno reso Cuba celebre nel mondo.

L’ATTRICE RISCUOTE CONSENSI A “STASERA TUTTO E’ POSSIBILE”

Al di là dello sketch in cui Ariadna Romero ha giocato un po’ con se stessa, fingendo di non capire e prestandosi all’ironia del conduttore, va detto che stando ai commenti sui social del giorno dopo pare che sia stata lei una delle protagoniste più apprezzate della puntata del 16 settembre di “Stasera tutto è possibile”. L’attrice originaria di Cuba che è di fatto una delle ‘muse’ del regista toscano Leonardo Pieraccioni infatti al pari degli altri ospiti Vip e dei comici in scena ha saputo disimpegnarsi giocando molto sull’autoironia, mostrando ai telespettatori di non essere solo la classica belloccia di turno e, al pari degli altri, denotando una buona capacità nel saper improvvisare e cantare. Infatti uno dei punti di forza del format targato Endemol Shine e condotto da De Martino sono le prove divertenti a cui la Romero e gli altri ospiti vengono sottoposti, su tutti quello della Stanza Inclinata a 22 gradi mentre ai protagonisti viene chiesto di provare a recitare nel frattempo.





