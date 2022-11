Ariadny Sorbello, a rischio espulsione da Il Collegio 7?/ Il suo comportamento la mette nei guai…

Ariadny Sorbello, Il Collegio 7: non bastano gli sforzi

Nonostante qualche piccolo sforzo e profitti a tratti Ariadny Sorbello ha raggiunto risultati appena sufficienti, la situazione a Il Collegio 7 è stata ulteriormente aggravata da un comportamento piuttosto inconsueto. In occasione della giornata in piscina ottenuta dalla sezione A per i risultati ottenuti, si è categoricamente rifiutata di toccare l’acqua anche solo con un dito. La motivazione è stata considerata dai docenti piuttosto futili; il suo diniego era riferito principalmente ad una preoccupazione di carattere estetico. Il timore era infatti che l’acqua potesse rovinare la sua acconciatura in stile gotico. Nonostante gli avvertimenti, non ha cambiato posizione ottenendo un sonore 2 in pagella.

Vista l’entrata recente, anche i rapporti con i compagni non sembrano andare proprio benissimo; molti sembrano frenati dal suo stesso carattere mentre altri preferiscono intrattenersi con altri collegiali piuttosto che con lei. Gli ultimi avvenimenti hanno inoltre condizionato anche il giudizio del pubblico da casa; sul web la maggior parte dei commenti sono di condanna per l’atteggiamento dimostrato in occasione del momento in piscina. Non tanto per la questione in sé, ciò che ha fatto scalpore è stata la sua fermezza anche di fronte alla possibilità di ottenere un voto negativo.

Scarsa dedizione per Ariadny Sorbello

Ariadny Sorbello ha affrontato martedì 25 ottobre scorso la terza puntata de Il Collegio 7 con sfide, test e situazioni piuttosto impreviste da affrontare. Nonostante sia entrata da poco nel cast degli studenti, anche lei ha avuto modo di mettersi già in evidenza seppur in maniera principalmente negativa. La ragazza infatti, a dispetto di quello che poteva sembrare dalla sua presentazione, ha dimostrato una scarsa dedizione nei confronti dello studio.

Dopo solo una settimana di permanenza è risultata tra le peggiori in quanto a voti, ricevendo ammende da tutto il corpo docenti oltre che dal preside nel cercare di recuperare quanto prima il terreno perduto. Nonostante gli sproni, anche dei compagni, la terza settimana non ha messo in evidenza particolari miglioramenti in merito. La ragazza ha infatti dimostrato di non aver compreso l’importanza degli ammonimenti e quanto il suo profitto potrebbe pregiudicare la sua permanenza all’interno del programma. Di fatto, anche nella settimana raccontata dalla terza puntata è risultata la peggiore per voti ottenuti.

