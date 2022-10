Ariadny Sorbello, rischia l’espulsione da Il Collegio 7?/ Troppe ammonizioni e se finisce la pazienza…

Ariadny Sorbello, Il Collegio 7: il problema della ragazza

Ariadny Sorbello infatti, nuova collegiale della settima edizione de Il Collegio 7, sembra faticare non poco nel farsi conoscere dal pubblico ma soprattutto con i propri compagni e docenti. Nel corso della seconda puntata infatti è stata messa in evidenza la sua risonanza più per cose negative che per peculiarità caratteriali degne di nota. È spesso infatti insufficiente per i docenti alle prime interrogazioni e sollecitazioni scolastiche, dimostrandosi anche piuttosto scontrosa e schiva.

Oltre alla poca attitudine nei confronti delle materie da studiare, anche il comportamento non sembra giovare alla sua fama e incidenza all’interno del programma. Dopo solo due settimane i richiami sono già stati numerosi; come lei stessa ha sottolineato, sembra trovare particolarmente difficile riuscire a sottostare a regole rigide e fisse.

Ariadny Sorbello rischia l’espulsione a Il Collegio 7?

L’animo ribelle di Ariadny Sorbello sta mettendo a dura prova la permanenza all’interno de Il Collegio 7, con i professori che già iniziano a meditare sulla possibile convocazione del preside. Anche nel rapporto con gli altri sembra avere serie difficoltà; il suo animo punk la porta ad autodefinirsi scontrosa e di fatti molti collegiali non la trovano particolarmente disposta ad instaurare reali rapporti di amicizia. Il web è molto severo nei suoi confronti, come dimostrato dai numerosi commenti negativi a partire già da quanto visto nella prima puntata.

La sua reazione al taglio dei capelli e all’imposizione di abbandonare il suo stile punk hanno fatto storcere il naso ai telespettatori. Come se non bastasse, quanto visto nella seconda puntata ha acceso ancora di più il dibattito in riferimento alla sua permanenza. Per la maggior parte degli utenti della rete la sua storia all’interno del programma potrebbe realmente essere piuttosto breve.











