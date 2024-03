Ariana Grande e Dalton Gomez divorziano/ Lui verserà un assegno multimilionario, lei…

Ariana Grande e Dalton Gomez hanno divorziato: cosa prevede l’accordo

Ariana Grande e Dalton Gomez hanno ufficializzato il divorzio. Corte Superiore di Los Angeles ha decretato lo scioglimento del matrimonio il 19 marzo. Le voci sulla separazione tra la popstar e il broker si sono intensificate negli ultimi mesi, ma l’allontanamento della coppia risale a un anno fa.

Claudio Amendola confessa sui figli Rocco, Alessia, Giulia:"È stato bello essere papà giovane"/ Ecco perchè

I due hanno deciso di divorziare per divergenze e incompatibilità dopo due anni d’amore. Come riporta Sky Tg24: “Gomez un assegno una tantum di 1.250.000 di dollari senza futuri alimenti, dividere a metà il ricavato della vendita della casa di Los Angeles e farsi carico di 25.000 dollari per le spese legali.”

Sanremo 2026 in onda su Mediaset con Amadeus alla conduzione/ La 'clamorosa' ipotesi di Dagospia

Ariana e Dalton i primi rumor sulla separazione

Il matrimonio tra Ariana Grande e Dalton Gomez sarebbe giunto al termine dopo due anni. A quanto pare la coppia non sarebbe riuscita a superare la crisi e avrebbe deciso di comune accordo, di procedere con il divorzio. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato TMZ, secondo cui la storia d’amore sarebbe arrivata al capolinea dallo scorso gennaio.

“Ariana Grande e suo marito Dalton Gomez sono separati da gennaio, e si avviano verso il divorzio. Una fonte vicina alla coppia ci ha svelato i retroscena. Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, la cantante non ha indossato la sua fede nuziale a Wimbledon durante lo scorso fine settimana. Ed è stata vista sempre senza anello in questi giorni” si legge sul portale estero. Le voci sono state confermate nei mesi scorsi, e parlavano addirittura di nuovo amore per la popstar. La cronaca rosa, infatti, immortalava Ariana a fianco di Ethan Slater, che a sua volta avrebbe chiesto il divorzio dalla moglie. Sembra proprio, dunque, che l’amore con Dalton non sia recuperabile in nessun modo.

Amici 2024, Nicholas Borgogni: "Non lo guardo neanche più in faccia"/ Lo sfogo choc, prima del via al serale

© RIPRODUZIONE RISERVATA