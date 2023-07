Ariana Grande e Dalton Gomez hanno divorziato?/ “Hanno tentato una riconciliazione, ma non è riuscita”

Il matrimonio tra Ariana Grande e Dalton Gomez sarebbe giunto al termine dopo due anni. A quanto pare la coppia non sarebbe riuscita a superare la crisi e avrebbe deciso di comune accordo, di procedere con il divorzio. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato TMZ, secondo cui la storia d’amore sarebbe arrivata al capolinea dallo scorso gennaio.

“Ariana Grande e suo marito Dalton Gomez sono separati da gennaio, e si avviano verso il divorzio. Una fonte vicina alla coppia ci ha svelato i retroscena. Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, la cantante non ha indossato la sua fede nuziale a Wimbledon durante lo scorso fine settimana. Ed è stata vista sempre senza anello in questi giorni” si legge sul portale estero.

According to TMZ, Ariana Grande and Dalton Gomez have been separated since January and tried to reconcile a few months ago, but failed.

The pair were reportedly having issues in their marriage before Grande went off to the UK to film the #WICKED movies. pic.twitter.com/bSqghsamrt

— Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2023