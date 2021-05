Ariana Grande e Dalton Gomez si sono sposati/ Il sì in gran segreto spiazza tutti!

Ariana Grande ha sposato in gran segreto l’agente immobiliare Dalton Gomez, suo compagno ormai da un anno. I due insieme hanno ritrovato il sorriso e la serenità passando uno accanto all’altro anche il periodo di lockdown e di restrizioni dovute alle restrizioni fortificando ancora di più il loro rapporto fino ad arrivare alla romantica proposta di matrimonio nei mesi scorsi e poi il matrimonio segreto. A quanto pare i due si sono sposati a Montecito, nella villa di lei, alla presenza di pochi intimi, si parla di una ventina di presenti. A quel punto la cantante ha detto «sì» al fidanzato Dalton Gomez e lo stesso portavoce della star ha confermato: “E’ stata una cerimonia piccola e intima… La stanza era così piena di amore, la coppia ed entrambe le famiglie non potrebbero essere più felici”.

Ariana Grande e Dalton Gomez si sono sposati in gran segreto

Secondo quanto ha riportato TMZ, ill matrimonio si è tenuto in California lo scorso weekend ma sembra che della cerimonia non ci sia ancora alcuna foto e lo stesso account dell’artista è fermo da una decina di giorni. Adesso i fan di Ariana Grande, felici per lei, si aspettano che sia proprio lei a confermare ufficialmente il matrimonio con una foto di coppia ma n insider ha svelato: “Sia Ari che Dalton adorano Montecito, trascorrono lì molto tempo, è naturale che si vogliano sposare nella bellissima e storica casa di Ariana”. L’ex stellina Disney e il neo marito Dalton Gomez si sono conosciuti proprio grazie al lavoro di lui visto che è l’agente immobiliare che l’ha aiutata a cercare casa.

