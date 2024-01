Ariana Grande: il nuovo album é “Eternal Sunshine”/ Web in tilt per lo spoiler del ritorno! 

Ariana Grande é pronta per il gran ritorno alla musica: il nuovo album é Eternal Sunshine!

L’attesa é finita, proprio come attenzionano i fan della stessa popstar americana, dal momento che l’amata Ariana Grande anticipa lo spoiler di “Eternal Sunshine”, il nuovo album al rilascio.

Dopo aver pubblicato il nuovo primo singolo, estratto dal preannunciato inedito album in arrivo, “Yes, and?”, la popstar ha finalmente rivelato gli ultimi particolari tra le anticipazioni concernenti il suo settimo grande progetto. Ebbene sì. La biondissima Ariana Grande, torna sulle scene per la salvezza del pop dopo il presunto clamoroso ritiro dalla musica di Britney Spears, e vorrà rilasciare il settimo album di studio il prossimo 8 marzo 2024, per dare inizio ad una sua primavera, in musica, in anticipo.

“Eterno raggio di sole” é la traduzione in italiano del titolo del nuovo album, tanto atteso dai fan di Ariana Grande, e l’originale – “Eternal sunshine 𖦹 ☼ ⋆。˚⋆ฺ” – corredato da una serie di emoticon è la breve didascalia con cui la sexy popstar accompagna il post d’annuncio che spoilera il prossimo rilascio all’orizzonte.

Gli altri particolari del nuovo rilascio di Ariana Grande

La popstar trentenne racchiude, nel suo annuncio social diramato su Instagram, anche tre immagini. La prima delle quali era già stata pubblicata insieme al singolo. Trattasi di un primo piano in foto del suo viso e delle sue labbra rosse, un’opera che fa da artwork per il primo e lead-single apripista dell’album, “yes, and?”. Le foto successive si direbbero essere le copertine delle varie versioni anche alternative a quella standard o foto incluse ad ornamento nella tracklist ufficiale del nuovo album. La stessa popstar aveva precedentemente attenzionato pubblicamente che Eternal sunshine avrebbe intrattenuto i fruitori di musica con più di una cover. E le ultime due foto mostrano entrambe la cantante americana mentre é in posa e sfoggia un succinto top babydoll bianco e dei guanti di tulle rossi.

La popstar dalla silhouette invidiabile e lo sguardo da cerbiatta non pubblica un disco da Positions, l’ultimo datato 2020. Oltre le varie collaborazioni e la riedizione per il 10° anniversario del suo debut album titolato Yours Truly, la cantante Ariana Grande ha trascorso gli ultimi anni concentrandosi sul ruolo di attrice protagonista nei film di Wicked e sulla attività di brand-ambassador per la linea di prodotti R.E.M. Beauty.













