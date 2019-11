ARIANA GRANDE “STO MOLTO MALE”/ Stop al tour, Barbra Streisand: “Prendi un…”

Dopo il messaggio con cui Ariana Grande ha annunciato di dover fermare il tour per curarsi, in suo soccorso, è arrivata una grandissima star come Barbra Streisand che, oltre ad aver cercato di tranquillizzarla e di tirarle su il morale, che ha anche dato qualche prezioso consiglio per aiutarla a prendersi cura della sua voce. “Prendi un beverone bello forte a base di vitamina C con un po’ di miele di Manuka e naturalmente una bella zuppa di pollo”, ha cinguettato la Streisand. Un messaggio che è stato molto apprezzato da Ariana Grande che ha ringraziato la sua, più illustre collega scrivendo: “grazie amore mio. Leggere questo mi rende felice. Ti amo e non posso dirti quanto apprezzo la tua gentilezza. Ti terrò aggiornata”. Ariana Grande, dunque, nelle prossime ore tornerà ad aggiornare tutti svelando se e quando riprenderà il tour (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ARIANA GRANDE, STOP AL TOUR: “NESSUN DOTTORE MI AIUTA”

Un altro stop ha messo con le spalle al muro Ariana Grande. La star internazionale ha rilasciato un lungo sfogo sui social spiegando che dovrà fermarsi ancora e che il suo tour mondiale è a rischio proprio per via delle sue precarie condizioni di salute. I fan rimangono con il fiato sospeso mentre Ariana Grande mette insieme i suoi sintomi e rivela anche che nessun dottore è riuscito ad aiutarla al momento, e allora che cos’ha la star? In molti pensano che siano stati gli eventi di Manchester a rovinare la vita di Ariana Grande e che tutto quello che è successo dopo dalle fobie all’ansia e ai malanni, non siano altro che accentuati da quanto è accaduto. Mentre i fan sono in apprensione, lei con un post su Instagram ha fatto sapere di essere “molto ammalata”, di avere “dolori fortissimi ed enormi difficoltà a respirare durante l’esibizione” e che tutto questo va avanti ormai dal suo ultimo concerto di Londra che risale ad un mese fa.

ARIANA GRANDE SI FERMA PERCHE’ STA MALE

Come mai in un mese l’artista non è riuscita ancora a trovare una soluzione con l’entourage che si ritrova e le risorse a sua disposizione? In queste settimane Ariana Grande è andata avanti a esibirsi con grandissime difficoltà ma adesso ha deciso di fermarsi per prendersi cura di lei e risolvere questi problemi a cominciare proprio da questi giorni e con il primo stop al tour che ha visto il concerto del 17 novembre, in programma a Lexington, cancellato, ma con il rischio che ce ne siano altri dopo questo. Lo “Sweetner World Tour” è cominciato il 18 marzo e proprio in questo mese e nel prossimo è ricco di date ed eventi, cosa deciderà di fare Ariana Grande? La star mostrandosi alle prese con un areosol e poi di una sacca di flebo di vitamine ha rivelato: “Non ho idea di cosa stia accadendo al mio corpo e ho bisogno di capirlo. Vedrò i dottori di nuovo e vi farò sapere per lo show. Mi spiace davvero tanto”.



