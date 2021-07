Arianna, “Beautiful Angel”/ Video, estate da vera protagonista (Battiti Live 2021)

Scopriamo chi è Arianna, protagonista oggi a Battiti live 2021

Di Arianna e del suo brano più iconico, “Beautiful Angel“, ne parla diffusamente radionorba.it introducendo la cantante come una delle protagoniste di Battiti Live 2021. Il brano ha il sapore del tango più sensuale e l’interpretazione della cantante non delude, rivelandosi appassionata e travolgente. D’altra parte cariche erano le aspettative di chi conosceva già la versione originale, il tango argentino di Carlos Gardel “Por una cabeza”. Nel video troviamo nella location, tracce delle sue origini e impressionante è l’interpretazione dei due ballerini ingaggiati per la realizzazione del video. Il loro ballo è intenso e la voce di Arianna sostiene i loro passi con forza e ardore. Clicca qui per seguire la diretta e clicca qui per il canale Instagram.

Arianna, da teenager a star

Arianna Bergamaschi era una teenager quando ha iniziato la sua attività: indimenticabile è per i suoi fan il periodo in cui, da testiomonial Disney, cantava – siamo forti, con i nostri blue jeans corti – e la sua rubrica, Il filo di Arianna, sul settimanale Disney Topolino ha riscosso un discreto successo tra i ragazzetti anni novanta che la seguivano. Gli stessi che la ammirano adesso come artista internazionale. Da allora, infatti, ne è passata di acqua sotto i ponti. Da Siamo forti, passando per il più recento duetto sexy con Shaggy fino ad arrivare alla sua Beautiful Angel. Non si contano le collaborazioni internazionali di rilievo di cui l’artista è stata protagonista, avendo alternato la sua vita e la sua carriera tra l’Italia, gli Stati Uniti e la Francia.

Sposatasi con l’amore della sua vita Oliver Francois dopo sette anni di fidanzamento, i due continuano a stare insieme ed hanno un figlio, classe 2016, che tengono lontano dai riflettori, mantenendo il loro stile riservato. Di recente però – fonte il fattoquotidiano.it – apprendiamo qualche dettaglio in più, nell’ambito dell’intervista rilasciata dalla Bergamaschi a Serena Bortone, conduttrice della trasmissione televisiva Oggi è un altro giorno. Arianna racconta, infatti, di un episodio a dir poco esilarante risalente a quando era incinta. Pur essendo al nono mese di gravidanza, Arianna racconta durante l’intervista con i toni allegri che la contraddistinguono, di essersi prestata a cantare sul palco in un duetto con Michael Bolton dedicato a Hillary Clinton e di come l’ex candidata alla presidenza degli Stati Uniti abbia contribuito ad avviarle il parto massaggiandole la pancia.

Beautiful Angel





