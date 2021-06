Arianna Bergamaschi, chi è la ragazza della Sirenetta/ Volto, voce e penna Disney

Chi è Arianna Bergamaschi la “sirenetta della Disney”?

Arianna Bergamaschi è un volto noto della nostra televisione perché adesso, 46 anni ancora da compiere, ha alle spalle già oltre trenta anni di carriera. Nel corso di questi anni è stata una cantante, attrice e conduttrice televisiva ma soprattutto è stata il volto della Disney in Italia. Fu proprio allora, agli inizi degli anni Novanta, che venne scelta come testimonial per la Disney in Italia, l’azienda alla quale fu legata da un contratto di cinque anni (quando lei non era nemmeno ancora maggiorenne) incidendo diversi album e compilation in cui ha reintepretato anche i grandi classici della tradizione Disney, Sirenetta compresa. Proprio la bella attrice, appena quindicenne, diventerò per tutti la ragazza della Sirenetta anche se in realtà il personaggio, nel doppiaggio italiano, aveva la voce di Simona Patitucci.

Arianna Bergamaschi, il volto Disney, attrice e cantante

Arianna Bergamaschi diventa anche una penna per la Disney visto che sul settimanale Topolino si occupa della rubrica Il filo di Arianna scrivendo anche su altre testate e prendendo parte come ospite ai numerosi programmi televisivi: Big!, Disney Club, Fantastico 1990 e 1991, Domenica in, Telethon, Piacere Raiuno, Superclassifica Show e molti altri. Subito dopo sono arrivati i musical, la carriera da cantante (che la vista prendere parte anche a Sanremo nel 1998 e nel 1999) e, infine, prende parte al Saturday Night Live su Italia 1 e diventerà una guest fissa in Centro Vetrine. Nel 2012 è stata alla conduzione di Bau Boys e due anni dopo ha sposato il manager Olivier Francois. Due anni dopo è diventata mamma e nel pomeriggio racconterà il seguito della sua vita a Oggi è un altro giorno.

