Arianna Caruso, chi è la centrocampista della Nazionale italiana? Cosa sappiamo sulla sua vita privata: la giocatrice del Bayern è fidanzata?

Da qualche mese ormai Arianna Caruso ha lasciato la Juventus e l’Italia per trasferirsi al Bayern Monaco, dove aveva giocato in prestito la seconda parte della stagione 2024/2025. Il club ha maturato l’obbligo di riscattare Arianna Caruso, che è così diventata ufficialmente una giocatrice del club bavarese. La centrocampista classe 1999 è stata la prima giocatrice a raggiungere (e superare) le 200 presenze in maglia bianconera in tutte le competizioni. Una grande opportunità per la Caruso quella di giocare in Germania, che le ha permesso di aggiungere un tassello alla sua splendida carriera e firmare inoltre un contratto che la legherà al club bavarese fino al 2028.

Grande protagonista anche con la maglia della Nazionale nelle varie competizioni, compresi gli Europei in corso, Arianna Caruso è uno dei grandi nomi del calcio femminile italiano. Ma al di là dei successi in campo, cosa sappiamo della vita privata della centrocampista classe 1999? E soprattutto, la bravissima centrocampista della Nazionale ha un fidanzato o una fidanzata? Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Arianna Caruso, chi è. Da Roma a Monaco per il calcio

Arianna Caruso è da sempre molto legata alla sua famiglia, come si vede anche dai social. La calciatrice non perde mai occasione, quando ha un paio di giorni liberi, per volare a Roma, dove vivono i suoi genitori e sua sorella. Anche dopo il trasferimento a Monaco, dove gioca al Bayern dopo l’addio alla Juventus, Roma resta sempre il suo posto del cuore, quello in cui tornare ogni volta. Al di là dello splendido legame con la famiglia, quali sono le informazioni che abbiamo sulla vita sentimentale della Caruso?

I più curiosi si dovranno mettere l’anima in pace perché non abbiamo informazioni per quel che riguarda la vita privata della calciatrice, molto riservata e sempre poco incline a raccontare i fatti di cuore che la riguardano.

