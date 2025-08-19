Chi è Arianna Bergamaschi, attrice e cantante molto attiva dagli anni Novanta in poi? Gli esordi da giovanissima: nel 2014 il matrimonio con Olivier

Arianna Bergamaschi, conosciuta anche semplicemente come Arianna, è una cantante e attrice teatrale. La sua carriera è cominciata quando da giovanissima ha preso parte a Fantastico 2 e 3, prendendo poi parte anche allo sceneggiato Rai I Promessi Sposi. Appassionata di danza, ha cominciato a studiare la disciplina, venendo notata dalla Disney per via del suo talento versatile.

Arianna, proprio con la Disney, nel 1990 ha firmato un contratto che prevedeva diverse rubriche su un settimanale ma anche ospitate in programmi televisivi per ragazzi. Da quel momento, infatti, la carriera di Arianna è decollata con diverse condizioni: è stata ad esempio alla guida della trasmissione Cinema Insieme sulla Rai, mentre nel 1992 è stata inviata insieme a Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi a Parigi per l’inaugurazione di Euro Disneyland.

Arianna si è poi dedicata anche alla musica. Nel 1998 ha preso parte a Sanremo classificandosi al quarto posto della categoria Nuove Proposte, con “C’è che ti amo”. Nello stesso anno ha pubblicato il su primo disco. Ha poi interpretato diverse sigle di fiction e film, non mettendo però mai da parte la sua passione per il cinema e per la televisione. Negli ultimi anni Arianna si è dedicata ad entrambe le attività: ha lavorato sia come cantante, prendendo parte anche a diversi musical, che come attrice.

Arianna, l’amore con Olivier Francois: hanno avuto un figlio

Nella vita privata, Arianna Bergamaschi ha sposato Olivier Francois, imprenditore di origine francese e attualmente CEO di Fiat Automobilies. Il marito di Arianna lavora dunque attivamente all’interno del gruppo Stellantis. I due si sono sposati a Venezia con una splendida cerimonia di nozze nel 2014 dopo un fidanzamento durato sette anni. Nel 2016 la splendida coppia ha avuto anche un figlio, Alexandre. Attualmente, come rivelato a Verissimo, Arianna si dedica sia alla sua attività professionale che alla vita da mamma: “Faccio delle corse incredibili lavorativamente parlando ma poi torno sempre a Miami a fare la mamma”.

