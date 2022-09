Arianna, chi è la sorella di Giorgia Meloni/ La dedica: “Io e te come Sam e Frodo”

Arianna Meloni, sorella maggiore di Giorgia

Arianna Meloni è la sorella maggiore di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Due anni più di Giorgia (classe 1977), Arianna è sposata con il deputato Francesco Lollobrigida (con cui ha avuto due figlie, Vittoria e Rachele) e lavora da circa 20 anni per la Regione Lazio. Giorgia e Arianna sono legatissime, così come lo sono alla madre Anna che le ha cresciute da sola dopo che il marito le ha lasciate: “Con Giorgia siamo simbiotiche… Abbiamo fatto entrambe le analisi con il genetista. I nostri dna sono sovrapponibili, tecnicamente sono come quelli di due gemelle omozigote”, aveva raccontato in una lunga intervista rilasciata a Il Foglio durante l’estate 2022. Anche la leader di Fratelli d’Italia, ospite di Oggi è un altro giorno, aveva sottolineato il grande affetto che le lega: “Lei è la più grande, la più bella, la più coraggiosa. Io sono stata una ragazzina difficile, piuttosto chiusa. Lei è stata sempre solare, amata da tutti, e mi si portava dietro”.

La dedica di Arianna alla sorella Giorgia Meloni

Sabato scorso, a poche ore dal voto, Arianna Meloni ha scritto un lungo post su Facebook in cui ripercorre i lunghi mesi campagna elettorale: “Se solo sapessero l’ansia che hai provato, come quella prima volta a Porta a Porta. Le notti passate in bianco a studiare. I silenzi e le angosce, spesso insieme, per capire, riflettere e guardarsi intorno. Gli sfoghi, quando eri troppo stanca e sapevi che con me potevi mostrare il tuo lato vulnerabile. Non ti ho visto mai cedere alle lusinghe del potere, mai privilegiare il tuo interesse personale rispetto a quello che consideravi giusto fare per questa Nazione. Siamo arrivati dove siamo, senza aiuti, anzi con molti ostacoli”. Ariana definisce la sorella Giorgia “un leader credibile”, che è riuscita ad affermarsi come donna e come madre in un mondo che soprattutto alle donne non regala nulla. Poi fa un veloce excursus storico, ricordando il primo discorso di Giorgia Meloni in un congresso di Alleanza Nazionale nel 2002. Infine Arianna cita lo scrittore J.R.R. Tolkien: “Ti accompagnerò sul monte Fato a gettare quell’anello nel fuoco, come Sam con Frodo, sapendo che non è la mia storia che verrà raccontata, ma la tua, come è giusto che sia. Mi basterà sapere che sono stata utile in qualche modo in questa grande avventura che stai costruendo, perché quando avevi bisogno di riposare, di piangere, di rilassarti o di un consiglio, io c’ero”.

