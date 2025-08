Chi è Arianna, attrice, cantante e presentatrice di successo? Una carriera nel mondo della televisione e della musica: ecco chi è

La carriera di Arianna, nome scelto per far musica da Arianna Martina Bergamaschi, è cominciata da bambina. Figlia d’arte, nata da Graziella Caly, ha iniziato da bambina a partecipare come attrice a numerose campagne pubblicitarie, per poi arrivare a recitare in “Fantastico 2 e 3”, fino a prendere parte allo sceneggiato Rai “I Promessi Sposi” del 1989. Negli anni seguenti Arianna ha cominciato a studiare danza, venendo scelta come testimonial Disney nel 1990. In quegli anni, sono stati diversi i ruoli di Arianna, che ha continuato a lavorare come ambassador della Disney diventando però ospite anche di numerosi programmi televisivi.

Nel 1991 per lei è arrivata una nuova avventura in Rai con la trasmissione “Cinema insieme”, da lei condotta, mentre negli anni più avanti ha cominciato anche a cantare. È del 1998 l’avventura a Sanremo Giovani con “Ritorna”, brano che le è valso il terzo posto, fino ad arrivare sul palco del “Festival di Sanremo”, dove si è posizionata invece quarta con “C’è che ti amo”. Diversi, in quegli anni, i singoli e poi gli album di Arianna, che ha interpretato anche diverse sigle di film e cartoni animati. Una carriera dunque molto ricca quella di Arianna, che ha lavorato fin da bambina in tv, con avventure anche nel mondo della musica e non soltanto.

Arianna felice con Olivier Francois: chi è il marito della cantante

Arianna Bergamaschi è sposata dal 2014 con Olivier Francois, stimato manager attualmente CEO della Fiat e responsabile marketing per Stellantis. I due si sono sposati nel 2014 con una spettacolare cerimonia a Venezia ma il loro amore è cominciato diverso tempo prima, grazie a Elio Fiorucci. “Mi disse: ‘Io devo portarti a questo appuntamento, devi conoscere quest’uomo’, non capivo perché, ma non potevo dirgli di no” ha rivelato Arianna, che ha avuto un colpo di fulmine con quello che poi sarebbe diventato suo marito, con il quale ha avuto il figlio Alexandre.