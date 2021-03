Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ “Ciao amore, mi manchi”

Arianna Cirrincione è la fidanzata di Andrea Cerioli, novello naufrago dell’Isola dei famosi 2021 sbarcato in Honduras durante la quarta puntata del reality show di Canale 5. Nata a Genova il 5 aprile 1995, Arianna ha lasciato la sua città natale per vivere a Bologna insieme al fidanzato, conosciuti nel 2018 a Uomini e Donne e hanno da poco festeggiato il loro secondo anniversario.

Nelle ultime ore Arianna ha dedicato un messaggio al suo fidanzato: “L’amore non è pratico. Non è destino che sia facile. Non appare a comando. Non ti lascia innamorare di chi vuoi. Essa non sorge né nel momento più opportuno né nel più conveniente. Potrebbe abbinarti a qualcuno che non ti saresti mai aspettata. Ti mette faccia a faccia con ostacoli infiniti. Ma alla fine, niente di tutto ciò avrà importanza perché è il modo in cui supererai i suoi ostacoli che definiranno il tuo amore. Non sarà pratico, ma l’amore alla fine è la cosa migliore che ti possa capitare. Ciao amore, mi manchi”, ha scritto su Instagram, pubblicando una foto insieme ad Andrea Cerioli.

Arianna Cirrincione: due anni insieme ad Andrea Cerioli

Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione nella puntata di Uomini e Donne del 31 gennaio 2019. Per l’ex gieffino si trattava della seconda partecipazione a Uomini e Donne: nel suo precedente percorso Cerioli aveva abbandonato senza scegliere nessuna ragazza, salvo poi fidanzarsi con la pretendente Valentina Rapisarda lontano dalle telecamere. “Credo che tu sapessi come sarebbero andate le cose, credo che la chimica sia qualcosa di inspiegabile, e niente mi piaci un sacco e non vedo l’ora di uscire da qua. Le persone da casa in questo momento forse non ti vogliono bene, non ti conoscono, ma tu dal momento in cui sei scesa hai fatto la differenza, nessuna sarebbe stata te e quindi…”, ha detto Cerioli alla giovane Arianna.

La modella genovese ha così risposto: “Non mi aspettavo che oggi scegliessi ma quando ho visto le due sedie ero contenta perché credevo fortemente che la cosa fosse tra me e te dopo l’ultima esterna che per me ha parlato da sola. La chimica non si spiega, forse non siamo stati bravi a esporlo a tutti ma per me l’importante è che l’abbia capito tu”. Da allora, tra alti e bassi, non si sono più lasciati. Resisteranno anche all’Isola dei famosi 2021?



