Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ “Con Elisa Isoardi? Nessuna malizia”

Arianna Cirrincione è la fidanzata di Andrea Cerioli, concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. L’ex tronista non è partito benissimo, ma lunedì sera è stato nuovamente premiato dal pubblico ed è stato salvato al televoto. Intervistata a Casa Chi, Arianna ha preso le difese del fidanzato, che nei primi giorni sull’Isola è stato “sminuito” dagli altri naufraghi: “Secondo me Andrea è entrato in gruppo già formato, si è inserito in modo più silenzioso, voleva capire chi aveva davanti prima di prendere posizione. Si erano già create dinamiche in cui non era coinvolto. Quando si è integrato ha iniziato a dire la sua”. All’Isola dei famosi 2021, durante un confessionale, Andrea Cerioli ha ribadito il suo desiderio di allargare la famiglia: “Creare una famiglia ed essere mamma è sempre stato un mio sogno, non vedo l’ora. Ma sono anche una persona responsabile quindi mi piacerebbe dare a mio figlio una serenità che in questo momento non c’è. In più non ci piace programmare, penso che una cosa così deve venire da sé”, ha detto la ragazza ad Azzurra Della Penna.

Andrea Cerioli/ Ha nostalgia di casa, piangerà di nuovo?

Arianna Cirrincione: risponde alle critiche sulle foto “ritoccate” di Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione ha anche difeso il fidanzato Andrea Cerioli, criticato per aver postato foto “ritoccate” sui social che non corrispondono alla sua vera forma fisica: “Non ho mai risposto, perché è un argomento che al giorno d’oggi mi stupisce. Erano foto di un anno fa, prima della quarantena, abbiamo mangiato tutti!”. Secondo Arianna il fidanzato non è ancora pronto a creare un legame o alleanza con un naufrago in particolare, perché è una persona che ci mette molto tempo a dare la sua fiducia. Anche se ha notato una certa affinità con Angela Melillo. Arianna ha anche commentato la vicinanza, che ha destato sospetti sull’Isola, tra Andrea Cerioli e Elisa Isoardi: “Andrea ha molto stima per le persone di carattere, le persone forti. In Elisa ha visto questo. Mi fa piacere che un uomo riconosca in una donna queste caratteristiche. Non voglio vederci della malizia”.

LEGGI ANCHE:

Andrea Cerioli eliminato all'Isola dei Famosi 2021?/ Scontro con Brando: "Basta*do!"Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli/ "Non so dove trova le forze..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA