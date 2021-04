Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ Contro la Martani: Ce l’hai una vita?

Arianna Cirrincione continua a difendere il fidanzato Andrea Cerioli, leader della settimana all’Isola dei famosi 2021. L’ultimo attacco all’ex tronista di Uomini e Donne arriva ancora una volta dall’ex naufraga Daniela Martani, che non ha mai nascosto la sua antipatia per il ragazzo. “La maleducazione di Andrea Cerioli è da squalifica”, ha scritto su Twitter la speaker radiofonico commentando il modo in cui Cerioli si è rivolto a Fariba Tehrani, durante l’ultima puntata del reality show. Poi su Instagram, commentando la vittoria della prova leader dell’ex gieffino, ha scritto: “Maleducato odioso”. La fidanzata di Andrea Cerioli, con prontezza, ha risposto alla Martani: “Ma ce l’hai una vita?”, commento inondato da like dagli utenti. Daniela Martani ha ribattuto: “Povera te!”. A queste parole Arianna Cirrincione non ha più voluto rispondere.

Andrea Cerioli/ Guerra con Vera Gemma: “Col cibo non si scherza!” (Isola dei Famosi)

Arianna Cirrincione: soffre la lontananza da Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione ha parlato del percorso di Andrea Cerioli all’Isola dei famosi 2021 anche sulla pagine del magazine di Uomini e Donne. “Credevo sarebbe stato più facile gestire questa lontananza da Andrea”, ha ammesso la ragazza, legata a Cerioli da due anni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha difeso a spada tratta il suo fidanzato, che è stato spesso criticato per la sua personalità: “Andrea ha, come ciascuno di noi, i suoi momenti di debolezza e non si tratta di essere maschi alpha, ma esseri umani. Lui è intraprendete, propositivo e dice sempre le cose in faccia senza nascondersi”. Il pubblico ha però salvato in due occasioni Andrea, cosa che ha fatto molto piacere alla giovane fidanzata. Sulle pagine del settimanale, infine, Arianna ha confermato di voler mettere su famiglia con Cerioli: “In Andrea vedo senza alcun dubbio il padre dei miei figli”.

LEGGI ANCHE:

Tullio e Giada, papà e sorella Andrea Cerioli/ Sempre più uniti dopo la morte della madreAndrea Cerioli/ Ha nostalgia di casa, piangerà di nuovo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA