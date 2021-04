Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ Dedica a sorpresa per il compleanno?

Il pubblico dell’Isola dei famosi 2021 adesso si attende una dedica d’amore per Arianna Cirrincione da parte del suo Andrea Cerioli. Il naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 sta provando ad inserirsi nel gruppo e dimenticare le comodità che ha lasciato nella sua bella Bologna e nella casa che ormai da un anno condivide con la sua fidanzata ma, a quanto pare, sono ancora tante le lacrime che solcano i suo visto pensando a tutto quello che manca ai naufraghi. Già giovedì scorso eravamo convinti che Andrea Cerioli sarebbe corso dalla sua Arianna ma, almeno per il momento, è rimasto ancora tra i naufraghi. Le cose potrebbero complicarsi nella puntata di questa sera quando il bolognese, magari chiamato a fare il suo nome per le nomination, avrà modo di parlare con e di Arianna.

Andrea Cerioli/ Crisi all'Isola dei Famosi 2021: resta in Honduras grazie ad Arianna Cirricincione?

Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli, chi è e cosa fa?

La Cirrincione, di stanza a casa dalla sua famiglia, proprio oggi festeggia il suo secondo compleanno in lockdown con il muso lungo e in compagnia del fratello con tanto di foto sui social incentrando la didascalia proprio sul suo muso lungo: “Passa il tempo… ma a quanto pare non lo spirito Probabilmente avevo già capito tutto… Tanti auguri a me”. In molti sono convinti che Andrea questa sera non farà altro che dedicare parole speciali alla corteggiatrice che le ha cambiato la vita ormai da due anni a questa parte e che, proprio in quest’occasione, si troveranno lontani per la prima volta in questo giorno speciale.

