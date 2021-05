Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ “È un lamentone, ma non è maleducato”

Arianna Cirrincione non vuole che il fidanzato Andrea Cerioli venga eliminato questa sera, lunedì 17 maggio, all’Isola dei famosi 2021. L’ex gieffino, infatti, si trova in nomination con Ignazio Moser e Roberto Ciuffoli. La fidanzata dell’ex tronista ha lanciato numerosi appelli sui social per salvare il naufrago. In una delle ultime storie su Instagram ha coinvolto anche la nonna Olga: “Buongiorno a tuti cerchiamo di salvare Andrea, se lo merita, deve andare in finale”, dice la signora. “Parliamo con tutte le bimbe di Olga, mi raccomando salviamo Andrea”, ha aggiunto con ironia Arianna. Dopo la puntata di venerdì, Arianna Cirrincione ha subito fatto un appello su Twitter: “Siamo pochi ma buoni quindi anche qui vi chiedo di sostenere il nostro lamentoneeee!”.

Andrea Cerioli furioso/ Si vendicherà contro Valentina Persia?

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche difeso il fidanzato dalle critiche: “Comunque complimenti per la coerenza di chi continua ad additare Andrea come arrogante e maleducato con commenti che vanno pure oltre l’arroganza e la maleducazione. Se siete così da casa figuriamoci dopo 60 giorni su un isola…”.

Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ Il naufrago si confida con la sagoma

Arianna Cirrincione difende il fidanzato Andrea Cerioli

Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2021, infatti, è stata fatta vedere una clip in cui Andrea Cerioli si lamentava di avere fame e di essere molto stanco. Nelle immagine selezionate, l’ex tronista è apparso di pessimo umore e un po’ scontroso con i compagni di avventura. Poco dopo la diretta Arianna Cirrincione è intervenuta su Instagram per difendere il fidanzato da commenti “di cattivo gusto e fuori luogo”: “Non è che Andrea è l’unico si lamenta, semplicemente è quello oggettivamente per carattere un pochino più colorito. Se non si esprimono e non si espongono, sono dei comodini, se si esprimono sono arroganti e sono lamentosi. Troviamo un punto d’incontro”.

Andrea Cerioli/ In crisi dopo la 'reunion': "Hanno preso il mio divano!", su Fariba..

La fidanzata di Cerioli ha ribadito che Andrea è un gran “lamentone” ma che quando c’è da condividere il cibo o da dare la sua porzione è il primo a farlo: “Però di questo non ne parlate. Mi hanno stancato anche i termini aggressivo e maleducato, la maleducazione e l’aggressività sono tutt’altra cosa. Quindi anche un pò meno con questo moralismo”. Arianna ha poi chiesto ai fan di sostenere Andrea Cerioli, che per lei merita un posto in finale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA