Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ “Il mio primo amore è stato…”

Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, è stata ospite di Giulia Salemi nella puntata di venerdì 7 maggio di “Salotto Salemi”, la trasmissione tutta al femminile su Mediaset Play. Ovviamente le due ragazze hanno parlato di Andrea, attualmente tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021. Arianna, che si definisce “simpatica, semplice e testarda”, ha commentato il percorso del fidanzato al reality di Canale 5: “Sono orgogliosa di lui, si sta comportando bene. Ha il cuore d’oro”. Per l’ex tronista di Uomini e Donne, Arianna ha lasciato tutto e tuti: “La scelta di cambiare città è stata condivisa, ma è stato lui a chiedermi di andare a vivere nella sua città”. Andrea e Arianna stanno insieme da più di due anni: “Bisogna cercare un punto d’incontro. Non riuscirei a vietare all’altro di fare qualcosa per gelosia. Avere i propri spazi è quello che secondo me unisce di più una coppia”.

Andrea Cerioli, lite con Francesca Lodo/ La nomination lo fa infuriare: "Parac*la!"

Arianna Cirrincione: orgogliosa del fidanzato Andrea Cerioli

Nel salotto di Giulia Salemi, Arianna Cirrincione ha svelato il nome del suo primo amore: “Zac Efron, avevo il poster in camera. Ero convinta di sposarlo…”. Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi, però, Arianna ha fatto una sorpresa ad Andrea Cerioli. “Mi manchi da morire, mi mancano tutti i nostri momenti anche quelli che non avrei mai pensato. Dal mattino quando mi sveglio, che prima di parlarti devo aspettare un’ora, alla sera quando mi obblighi a vedere i tuoi film noiosissimi. Ma non vedo l’ora di rivivere insieme questi momenti”, ha detto l’influencer facendo commuovere l’ex tronista. E ha aggiunto. “Forza, stai andando alla grande. Siamo tutti orgogliosi di te. Ci manchi, ma non ti vogliamo rivedere prima della finale”. Cerioli non è riuscito a trattenere le lacrime, facendo commuovere anche Tommaso Zorzi.

LEGGI ANCHE:

ARIANNA CIRRINCIONE, FIDANZATA ANDREA CERIOLI/ “Mi mancano i film noiosissimi con te”ANDREA CERIOLI/ Si sente male dopo la prova leader all'Isola: "È dal medico, ko"

© RIPRODUZIONE RISERVATA