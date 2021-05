Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ “Manco poco…” la dedica sui social

Mancano poco più di due settimane alla fine dell’Isola dei famosi 2021, prevista per il prossimo 7 giugno. I naufraghi iniziano a essere provati dalla fame, dal caldo e dagli insetti: tra i più in crisi c’è sicuramente Andrea Cerioli, sbarcato sulle spiagge dell’Honduras undici giorni dopo l’inizio del programma. Nelle ultime ore l’ex tronista ha espresso più volte la nostalgia di casa. Anche la sua fidanzata Arianna Cirrincione sente molto la mancanza del ragazzo: “Manca poco…”, ha scritto la giovane influencer pubblicando su Instagram una foto insieme ad Andrea. Nei commenti, tanti dei suoi follower, fanno il tifo per l’ex gieffino: “Deve vincere un ragazzo splendido si è messo in gioco in tutto”. E ancora: “Arianna manca poco e potrai riavere il tuo Andrea tra le tue braccia. Siete stupendi insieme”.

Arianna Cirrincione: il fidanzato Andrea Cerioli è stremato

Sono giorni difficili per Andrea Cerioli su Playa Reunion. L’ex tronista si è lasciato andare ad un lungo sfogo con Awed e Ignazio Moser. “Sto iniziando veramente a sognare casa. Mi manca veramente la mia famiglia. Ho voglia di andare a mangiare con loro… è tremendo”, ha detto con tono sconfortato. La fame sta sicuramente mettendo a dura prova l’ex gieffino, nonostante continui a ricevere da casa il sostegno della sua fidanzata Arianna Cirrincione. “Mangiamo due cucchiai di riso al giorno con quaranta gradi e di notte non dormiamo, perché siamo bombardati di mosche e mosquito, c’è un’umidità che sono bagnato h 24. Arrivato fin qua sono contentissimo perché dico: Dai, sono ad un passo probabilmente dalla finale, ma ti giuro, sono stremato”, ha concluso Cerioli. Questa sera, venerdì 21 maggio, Arianna sarà in studio per rinnovare il suo sostegno ad Andrea?

