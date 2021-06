Arianna Cirrincione fidanzata Andrea Cerioli/ Sfida con Cecilia Rodriguez per il suo amore:”Orgogliosa di te”

Arianna Cirrincione in Honduras per la finale dell’Isola dei Famosi 2021

E’ arrivato il momento delle sorprese vere e proprie all’Isola dei Famosi 2021 perché è vero che la finale sarà in Honduras ma è vero anche che i naufraghi avranno l’occasione di abbracciare qualcuno di caso. In particolare, toccherà ad Arianna Cirrincione arrivare sull’ultima spiaggia per riabbracciare il suo Andrea Cerioli dopo aver passato due mesi lontani da lui.

La bella corteggiatrice ha avuto pazienza ad aspettare il tronista che ha sofferto molto in questo periodo e non solo per quelle che sono le difficoltà proprie dell’Isola dei famosi 2021 ma anche per via di quello che significa avere tanto tempo per pensare a quella che è la propria vita ma, soprattutto, le persone che non ci sono più come nel caso di Andrea e della sua amata madre.

Come sarà l’incontro tra Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli questa sera?

Lo scopriremo solo nel momento in cui molto probabilmente il bolognese si avvierà verso il podio perché è proprio questo l’esito che tutti si aspettano anche se non ha fatto molto in questi due mesi in confronto ad altri addirittura eliminati.

Arianna Cirrincione loda Andrea Cerioli: “Orgogliosa di te”

Nelle ultime ore è venuto a galla il fatto che Arianna Cirrincione sarà ospite nella finalissima dell’Isola dei Famosi 2021 ma che andrà in sfida, è proprio il caso di dirlo, contro Cecilia Rodriguez. Solo una di loro forse potrà abbracciare il fidanzato in diretta rimandando poi il discorso al momento dell’eliminazione. Lei intanto si prepara e sui social si mostra con il suo brufolo ma, soprattutto, pronta a dirsi orgogliosa del suo amore che magari non è stato capito da tutti e che è stato un po’ pigro ma sicuramente ha fatto grandi cose.

